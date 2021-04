Nuove anticipazioni sulla batteria di Samsung Galaxy Watch 4 e una tastiera wireless

Dalla Corea del Sud arrivano nuove indiscrezioni relative a uno degli smartwatch più attesi del 2021: stiamo parlando di quello che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Samsung Galaxy Watch 4.

Nuove anticipazioni su Samsung Galaxy Watch 4

Stando a quanto viene riportato da The Elec, Samsung avrebbe deciso di usare su Samsung Galaxy Watch 4 batterie realizzate da Amperex Technology Limited (ATL) e Samsung SDI.

Ricordiamo che Samsung ha escluso ATL dalla sua catena di fornitura di batterie nel 2017, dopo i problemi che hanno causato la combustione di diversi Samsung Galaxy Note 7 e ha ricominciato a utilizzare le sue batterie nel 2019 (sono state implementate anche nella serie Samsung Galaxy S21).

Pare che ATL fornirà le sue piccole batterie ai polimeri per la versione da 41 mm dello smartwatch (dovrebbero essere da 240 mAh) mentre Samsung SDI dovrebbe occuparsi di quelle per il modello da 45 mm (dovrebbero essere da 350 mAh).

Samsung Galaxy Watch 4 dovrebbe essere lanciato nel corso dell’estate e, probabilmente, rappresenterà un momento molto importante per il colosso coreano nel settore degli smartwatch, in quanto dovrebbe essere basato su Wear OS by Google e non su Tizen.

Ecco la nuova tastiera wireless di Samsung

Si chiama Samsung Smart Keyboard Trio 500 ed è una nuova tastiera wireless che il colosso coreano dovrebbe presto lanciare ufficialmente.

Già apparsa sul sito dell’azienda, Samsung Smart Keyboard Trio 500 può contare su due colorazioni (bianca e nera) ed è in grado di connettersi con 3 dispositivi contemporaneamente.

Tra le altre sue feature vi sono tre tasti di scelta rapida per il lancio di app selezionate e un tasto di scelta rapida per DeX, 78 tasti, il supporto Bluetooth 5.0, appositi cuscinetti antiscivolo, un’alimentazione basata su due batterie AAA, un peso di 412 grammi e dimensioni pari a 280,4 x 127,4 x 15,4 mm.

Il suo lancio ufficiale potrebbe essere in programma per la fine di questo mese. Staremo a vedere.

* * * Nell’immagine in alto Samsung Galaxy Watch 3