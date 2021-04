Samsung Galaxy S20 FE, Cuffie Sony WH1000 e combo mobo+cpu AMD tra le migliori offerte Amazon del giorno

Amazon non si ferma nemmeno in vista del weekend e prova ad ogni modo a piazzare delle offerte che possono far gola a tutti. Oggi nella selezione ci sono tanti dispositivi interessanti come le famosissime cuffie Sony, il Galaxy S20 FE e una combo mobo+cpu per una build AMD.

Le migliori offerte Amazon oggi 16 Aprile 2021

AMD Ryzen 5 3600

Il Ryzen 5 di AMD è uno dei processori di fascia media più apprezzati in assoluto, ha un rapporto qualità-prezzo entusiasmante. Dal punto di vista tecnico ha un processo produttivo a 7 nm, ha 6 core e 12 thread, la frequenza di base è di 3,6 GHz fino a 4.4 GHz in Max Boost Clock, supporto PCIe x16, RAM DDR4 fino a 3200 MHz, il socket è per AM4, dissipatore ad aria incluso. Validissimo per build lavorative spinte, editing video e prestazioni alte in multitasking. Buon processore anche per il gaming se abbinato ad una GPU esterna.

AMD Ryzen 5 3600 a 179 Euro invece di 189 Euro con disponibilità immediata

ASRock B450M Steel Legend

Una motherboard ASRock per i processori AMD Ryzen 3000 e anche serie 5000 (socket AM4, chipset scheda madre B550). Il design è molto lineare, la serie Pro ha sempre le linee PCIe rinforzati, connettori solidi e qualche RGB ma non troppi. Supporto per Gen4 , RAM DDR4 4733+ (in OC), tante connessioni ed espansioni ed anche il supporto allo Smart Access Memory di AMD. Questa ASRock B550M Steel Legend ha tutto ciò che serve per essere una scheda madre invidiabile.

ASRock B450M Steel Legend a 89 Euro invece di 99 Euro con disponibilità immediata

Samsung Galaxy S20 FE

Il Samsung Galaxy S20 FE è ancora uno dei device Android più desiderabili sul mercato e grazie al calo di prezzo, è possibile metterselo in tasca ad una cifra decisamente ragionevole. Non ha praticamente nulla da invidiare ai top gamma “moderni”, ha un display da 6,5″ Super Amoled a 120 Hz con risoluzione FullHD+, ha lo Snapdragon 865 che regala delle ottime prestazioni ed ha una completa tripla fotocamera con Space Zoom 30X.

Samsung Galaxy S20 FE a 595 Euro invece di 769 Euro

Sony WH-1000XM4

Le cuffie over-ear Sony WH-1000XM4 sono tra le migliori in circolazione. Sono delle cuffie over-ear dalla qualità audio davvero ben equilibrata, i bassi sono potenti ma non predominanti, gli alti sono vibranti senza mai sporcarsi e i medi non impastano mai. In più, per non farsi mancare nulla, hanno la miglior cancellazione del rumore attiva del mercato, hanno la ricarica rapida, l’integrazione con Google Assistant, Amazon Alexa ed una serie di nuove funzioni smart. Costano tanto ma sono quelle da prendere, è la migliore cuffia over ear consumer.

Sony WH-1000XM4 a 349 Euro invece di 380 Euro

