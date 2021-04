AMD annuncia le CPU Ryzen 5000G con grafica integrata

AMD ha lanciato le nuove CPU della serie Ryzen 5000G dotate di elaborazione grafica integrata e quindi in grado di offrire una valida esperienza con i giochi per PC della generazione attuale senza la necessità di acquistare una scheda grafica dedicata.

AMD lancia le APU Ryzen 5000G con CPU Zen e grafica Vega

I nuovi processori di AMD combinano la potenza di elaborazione Zen 3 con la grafica integrata Vega 8 per offrire prestazioni superiori alla media.

Nell’offerta base troviamo Ryzen 3 5300G, con un clock di base a 4 GHz a 65 W TDP, e Ryzen 5300GE, con un clock di base a 3,6 GHz a 35 W TDP a bassa potenza.

I modelli di fascia alta includono Ryzen 5600GE, con un clock di base da 3,4 GHz, Ryzen 5600G con un clock da 3,9 GHz, Ryzen 5700GE e 5700G con clock a 3,8 GHz.

Questi modelli sono in grado di eseguire la maggior parte dei giochi del momento, tuttavia le prestazioni dell’attuale gamma AMD sono ancora leggermente inferiori rispetto alle offerte premium del segmento.

AMD afferma che Ryzen 5700G può essere fino all’80% più veloce della CPU Core i7-10700 di Intel in diverse aree, tra cui creatività, produttività e prestazioni delle app.

Il produttore afferma inoltre che questi processori sono in grado di gestire frame rate superiori a 30 FPS generalmente in modo migliore rispetto a una CPU Intel Core i7, per giochi popolari come Assassin’s Creed Odyssey, Metro Exodus e Civilization VI.

Anche se le affermazioni di AMD potrebbero essere di parte, vale la pena considerare la serie Ryzen 5000G se l’interesse è orientato al gioco su PC e non si vuole investire un una scheda grafica dedicata.

