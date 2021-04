I podcast di Amazon Music arrivano in Italia gratis per tutti i clienti

Buone notizie per gli appassionati di podcast: è finalmente disponibile anche in Italia per tutti i clienti Amazon Music la libreria di contenuti del colosso dell’e-commerce e, aspetto da non trascurare, ciò senza costi aggiuntivi da sostenere.

Anche in Italia, pertanto, sarà possibile usufruire dei contenuti audio disponibili sulla piattaforma di Amazon, inclusi quelli prodotti in esclusiva per il colosso statunitense.

Da Fedez e Luis Sal a Francesco Costa, da Chiara Gamberale a Michela Murgia, da Laura Bail ad Alessandro Gelain, gli utenti avranno soltanto l’imbarazzo della scelta.

Come ascoltare i podcast di Amazon Music in Italia

Se siete desiderosi di ascoltare i podcast di Amazon Music, potete farlo accedendo alla piattaforma attraverso il sito Web (qui trovate la pagina dedicata) o l’applicazione Amazon Music, disponibile sia per Android (Google Play Store) che per iOS (App Store).

Una volta entrati, gli utenti si troveranno di fronte a tanti contenuti, raggruppati in varie categorie, come Podcast di tendenza, Podcast in evidenza, Podcast da non perdere, Popolari in Notizie e politica, Popolari in Storia, Popolari in Musica, Popolari in Istruzione, Popolari in Business, Popolari in Commedia, Popolari in Arte, Popolari in True Crime, Popolari in Sport e altri ancora.

Tra i contenuti su cui gli utenti italiani potranno contare vi sono gli show di Wondery, “Dr. Death” e “Bunga Bunga”, tradotti in esclusiva nella nostra lingua, il podcast “Mitologia: le meravigliose storie del mondo antico show”, curato dal filosofo e attore Alessandro Gelain e “Start – Le notizie del Sole 24 Ore”, podcast che ogni giorno si sofferma su tre notizie con cui iniziare la nuova giornata.

Tutti i podcast di Amazon Music potranno essere ascoltati non soltanto dallo smartphone o dal computer ma anche sui vari dispositivi dell’azienda, ovviamente con l’immancabile supporto dell’assistente Alexa.

Il team di Amazon ha già promesso che i contenuti disponibili continueranno ad aumentare, così da garantire un’esperienza di intrattenimento sempre più ricca.