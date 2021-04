Mobvoi lancia TicWatch GTH in Europa con sensore per la temperatura corporea

A qualche mese dal lancio in Cina, Mobvoi presenta a livello globale TicWatch GTH, un nuovo smartwatch ricco di funzionalità dedicate all’ambito sportivo e dal prezzo competitivo. Dopo le indiscrezioni di qualche ora fa è arrivato il momento di andare a scoprire caratteristiche, prezzo e disponibilità in Europa.

Mobvoi TicWatch GTH è ufficiale in Europa: ecco specifiche e funzionalità

TicWatch GTH è uno smartwatch con quadrante rettangolare, cornice metallica e vetro 2.5D, con display TFT da 1,55 pollici a risoluzione 360 x 320 e cinturino intercambiabile in TPU. Si collega allo smartphone attraverso il Bluetooth 5.0 e mette a disposizione una serie di sensori ideali per il tracciamento dell’attività fisica, senza contare le “normali” funzionalità smart per le notifiche.

Tra i punti di forza troviamo un sensore in grado di misurare la temperatura corporea (funzione disponibile su pochi prodotti al momento, tra i quali Fitbit Sense e Fitbit Charge 4). In aggiunta a quest’ultimo abbiamo poi il sensore per il battito cardiaco 24 ore su 24 e per il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2).

Lo smartwatch è poi in grado di monitorare il sonno, lo stress, gli esercizi e non solo grazie alle applicazioni TicExercise, TicHealth, TicZen e TicBreathe. Sono in tutto 14 le modalità sportive supportate e riconosciute in modo automatico, che includono camminata (indoor e outdoor), nuoto (grazie alla resistenza fino a 5 ATM), calcio, basket e yoga.

La batteria di TicWatch GTH è da 260 mAh e promette secondo la casa fino a 7 giorni di utilizzo.

Prezzo e uscita di TicWatch GTH

Dopo aver letto di cosa è capace TicWatch GTH siamo sicuri che ora siate curiosi di conoscere il prezzo di vendita. Ebbene, Mobvoi lancia lo smartwatch in Europa al prezzo consigliato di 79,99 euro, con disponibilità a partire da oggi, 13 aprile 2021. Potete già acquistarlo sul sito ufficiale nella colorazione Raven Black, ma sarà disponibile anche su Amazon nelle prossime ore.