Google Chrome presto consentirà di riaprire i gruppi di schede con un clic

Attualmente se si chiude accidentalmente un gruppo di schede di Google Chrome non c’è modo di ripristinarlo completamente con un solo clic, ma è necessario ripristinare le schede una alla volta per ricreare il gruppo.

Prossimamente il browser di Google consentirà di riaprire l’intero gruppo con un solo clic, nello stesso modo in cui si ripristina una finestra del browser chiusa con tutte le schede aperte in precedenza.

Google Chrome testa la riapertura rapida dei gruppi di schede

Un utente di Reddit ha notato che nell’ultima versione di Google Chrome Canary i gruppi di schede chiuse ora appaiono come un singolo elemento nel menu a discesa “chiuso di recente”, offrendo la possibilità di ripristinare l’intero gruppo con un solo clic, oppure premendo Ctrl+Maiuscolo+T.

La funzionalità di raggruppamento delle schede è stata implementata lo scorso anno e consente di raggruppare insieme diverse schede del browser Chrome con la possibilità di assegnare un nome e una combinazione di colori al gruppo creato.

La possibilità di ripristinare rapidamente i gruppi di schede è disponibile nell’ultima versione di Google Chrome Canary per desktop e funziona senza dover abilitare alcun flag, ma al momento non sappiamo quando la feature arriverà nel canale stabile di Chrome. Per ora è possibile provarla scaricando l’ultima versione di Chrome Canary disponibile qui.

