I nuovi notebook LG della serie LG Gram sono adesso disponibili in Italia

I nuovi notebook LG della serie Gram sono finalmente disponibili in Italia. Rispetto alla generazione precedente, i notebook della serie Z90P sono disponibili in tre diverse dimensioni, tra cui l’esclusiva variante da 16 pollici, offrendo al consumatore un delizioso mix di prestazioni, leggerezza e autonomia.

Caratteristiche dei nuovi LG Gram

I nuovi notebook LG Gram presentano un design sottile e leggero: il modello più grande da 17 pollici, nonostante le sue modeste dimensioni, non rinuncia alla portabilità e pesa appena 1.350 grammi, mentre i modelli da 16 e 14 pollici (rispettivamente 1.199 e 999 grammi) si caratterizzano per lo spessore ridotto di appena 1,68 centimetri. Il display IPS in formato 16:10 offre una risoluzione di 2560 x 1600 pixel sulle versioni da 17 e 16 pollici, e una risoluzione di 1920 x 1200 pixel sulla versione da 14 pollici, coprendo il 99% dello spazio colore DCI-P3. Il design con cornici super sottili offrono un’esperienza immersiva, donando al tempo stesso al dispositivo un look più sofisticato, tipico dei prodotti premium.

Nonostante l’estetica compatta e il design ultra leggero, sotto la scocca di questi nuovi laptop si nasconde un hardware ricco e potente, in grado di offrire le migliori prestazioni e velocità elevate. I nuovi LG Gram sono, infatti, alimentati dai processori Intel Core di undicesima generazione con certificazione Intel EVO, nelle versioni quad-core i7-1165G7 a 2.8GHz e quad-core i5-1135G7 a 2.4GHz, tutte con grafica Intel Iris Xe. Il processore è poi accompagnato da 8 GB o 16 GB di RAM LPDDR4X a 4.266 MHz estendibile fino a 24 GB, offrendo una velocità del 33% superiore rispetto alle generazioni precedenti; e da un SSD M.2 NVMe PCIe da 512GB.

Questa configurazione, insieme alla qualità davvero elevata del display, rende i nuovi notebook della serie Z90P perfetti sia per un uso professionale che per l’intrattenimento, offrendo al tempo stesso prestazioni altissime e immagini super dettagliate dai colori vivaci e contrastati. Senza neppure rinunciare alla comodità! La tastiera, infatti, è retroilluminata (e ciò permette di digitare bene anche in condizioni di scarsa luce, mostrando chiaramente le lettere, i numeri e i simboli impressi sui tasti), mentre il touchpad è bello ampio, favorendo una più veloce ed efficace digitazione, selezione e movimento all’interno dell’interfaccia.

I nuovi LG Gram da 16 e 17 pollici sono inoltre dotati di una batteria da 80 Wh, in grado di offrire rispettivamente 15 e 16,5 ore di autonomia con una sola ricarica. Il modello da 14 pollici, invece, è dotato di una batteria da 72 Wh che garantisce fino a 18,5 ore di autonomia. Insomma, non solo alte prestazioni e intrattenimento, ma anche attività prolungate. Completano le caratteristiche chiave di questi nuovi dispositivi: Intel WiFi 6, Bluetooth 5.1, una porta HDMI, due USB 3.2 Gen 2 e due Thunderbolt 4.

I modelli da 14 e 16 pollici nelle colorazioni Obsidian Black e Quartz Silver sono disponibili a partire da questa settimana. A maggio arriveranno anche le versioni da 17 pollici e la variante da 16 pollici nella colorazione Snow White, in esclusiva sullo shop Online di LG.