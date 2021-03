Google potrebbe lanciare delle cuffie true wireless economiche

Da alcuni anni Google offre delle versioni più economiche dei suoi telefoni Pixel con Google Pixel 3a e Pixel 4a e pare che il colosso di Mountain View abbia in progetto di adottare la medesima strategia anche nel settore delle cuffie true wireless con il lancio di Google Pixel Buds A.

Stando a quanto rivelato da fonti vicine a Google, nel corso di quest’anno l’azienda amplierà il proprio portafoglio di cuffie con Google Pixel Buds A, auricolari che dovrebbero essere commercializzati in due colorazioni (una versione sarà in bianco e l’altra in verde).

Come potrebbero essere le cuffie Google Pixel Buds A

Pare che dal punto di vista del design la nuova generazione di cuffie true wireless di Google sarà quasi identica a quella precedente, eccezion fatta per il colore degli auricolari: la versione bianca, per esempio, dovrebbe essere completamente di questo colore, senza parti in nero.

A seguire una foto delle attuali Google Pixel Buds e un’immagine mockup che mostra come potrebbero essere le nuove cuffie:

La versione in verde dovrebbe invece usare una tonalità più scura rispetto a quella del modello del 2020 (chiamata Quite Mint) e anche in questo caso dovrebbe essere utilizzata in tutte le parti delle cuffie auricolari, così come nella custodia di ricarica.

Anche con Google Pixel Buds A gli utenti dovrebbero poter contrare sul sistema di controlli touch sia per la gestione dei contenuti multimediali che per l’accesso a Google Assistant e il loro funzionamento dovrebbe essere il medesimo di quello dell’attuale modello.

Per quanto riguarda il prezzo, al momento non vi sono informazioni certe ma la lettera “A” del nome potrebbe suggerire che si tratti di un modello un po’ più economico rispetto al suo predecessore (almeno ciò è quanto è avvenuto in ambito smartphone) mentre per il lancio pare che bisognerà attendere qualche mese (si vocifera che potrebbe aver luogo intorno alla metà del 2021).

Nelle prossime settimane ne sapremo di più.

