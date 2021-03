Apple rilascia iOS 14.4.2 per correggere un grave bug di sicurezza

A poche ore dal rilascio della Beta 5 di iOS 14.5 destinata agli sviluppatori, Apple rende disponibile iOS 14.4.2 e iPadOS 14.4.2 per tutti gli iPhone e gli iPad compatibili. Oltre ciò, Apple ha anche rilasciato iOS 12.5.2 per gli iPhone e gli altri dispositivi dell’ecosistema Apple più datati.

Con questo ultimo aggiornamento, Apple avrebbe corretto un bug di WebKit che, a detta dell’azienda, i criminali informatici avrebbero potuto fruttare per consentire a un sito Web di attivare il cross-site scripting. Si tratta di una vulnerabilità che permetterebbe a un hacker di eseguire un codice lato client per raccogliere, manipolare e reindirizzare informazioni riservate o per attuare un’altra tipologia di attacco.

L’aggiornamento rende gli iPhone e gli iPad più sicuri

Apple ha dichiarato di essere a conoscenza di un report secondo il quale questo bug sarebbe stato effettivamente sfruttato. iOS 14.4.2 offre, dunque, agli iPhone e agli iPad compatibili una maggiore sicurezza. Si tratta del secondo aggiornamento minore di iOS 14.4 del mese: iOS 14.4.1, infatti, è stato rilasciato all’inizio di questo mese e ha introdotto alcune correzioni di sicurezza.

Il bug è stato corretto anche sugli iPhone 6, iPhone 5s, iPad mini di terza generazione, iPad Air di prima generazione e iPod Touch di sesta generazione, con l’aggiornamento a iOS 12.5.2.

L’aggiornamento arriva poche ore dopo il rilascio della Beta 5 di iOS 14.5, il primo grande aggiornamento di iOS 14 che Apple dovrebbe rendere disponibile per tutti gli iPhone e iPad compatibili nel mese di aprile.

Come scaricare e installare l’aggiornamento su iPhone e iPad

Consigliamo a tutti di scaricare e installare l’aggiornamento quanto prima possibile, per poter essere nuovamente in grado di utilizzare un dispositivo sicuro e senza temere un furto di dati o altre tipologie di attacco che potrebbero danneggiare il dispositivo, o comunque compromettere la privacy delle informazioni personali.

Per installare l’aggiornamento è sufficiente andare nell’area Impostazioni del dispositivo, cliccare poi sulla voce “Generali” e poi su “Aggiornamento Software”.