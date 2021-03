SKG 4098 è il massaggiatore per il collo ideale per chi lavora al PC: lo abbiamo provato per voi

SKG 4098 è il massaggiatore per il collo ideale per chi lavora...

Da un anno a questa parte molti lavoratori si sono ritrovati a portare avanti i propri compiti da casa, secondo quello che viene ormai comunemente definito smart working (anche se sarebbe più corretto chiamarlo remote working), ritrovandosi spesso davanti al PC su postazioni improvvisate, con l’ergonomia lasciata al caso e con conseguenza anche sul fisico.

Con i centri benessere chiusi diventa difficile, a meno di non avere una massaggiatrice in casa, trovare modo di alleviare i dolori cervicali dovuti a posture sbagliate, un problema che affligge sempre più spesso anche operai di fabbrica e altri professionisti. Cosa fare dunque per rilassarsi dopo la giornata lavorativa, e riuscire a riposare serenamente senza fastidiosi dolori al collo.

Da qualche tempo in commercio esistono i massaggiatori cervicali, dei veri e propri collari da indossare, per ricevere un massaggio grazie a un sistema di impulsi elettrici. Ho deciso di provare uno di questi modelli, SKG 4098, dotato di telecomando per controllare più agevolmente il funzionamento, e con un sistema di riscaldamento abbinato agli impulsi elettrici, per un effetto, sulla carta, davvero unico.

Ergonomia e design

Il massaggiatore cervicale SKG4098 si presenta come uno spesso ma leggero collare, realizzato in plastica bianca morbida, con due piastre metalliche nella parte posteriore, così da posizionarsi sulla zona cervicale per rilasciare gli impulsi elettrici. Nella parte anteriore del collare sono presenti due inserti in gomma, sotto ai quali sono posizionati degli elementi riscaldanti, per aumentare l’effetto del massaggio.

Sulla parte sinistra è presente il tasto di accensione/spegnimento del massaggiatore e sullo stesso lato è presente anche il connettore microUSB per la ricarica della batteria interna, protetto da un tappo in gomma. Una volta indossato attorno al collo è sufficiente premere il tasto di accensione per iniziare il massaggio.

La selezione del tipo di massaggio, dell’intensità e del livello di riscaldamento avviene tramite il telecomando presente nella confezione di vendita, alimentato da una batteria “a bottone” CR2032, in grado di garantire una lunghissima autonomia.

Va detto che SKG 4098 è pensato per un collo non troppo largo, inferiore comunque ai 42 cm di diametro. Se avete un collo più largo come me potrete comunque utilizzarlo ma la parte anteriore andrà a premere sui lati del collo, in maniera comunque gentile ma che potrebbe risultare fastidiosa qualora decideste di fare sessioni di massaggi prolungate.

Funzioni

La funzione principale del massaggiatore SKG 4098 è ovviamente quella di creare un effetto simile al massaggio attraverso i due elettrodi posti nella parte posteriore. Prima dell’uso il produttore consiglia di inumidire leggermente sia la pelle che le due piastre, per migliorare la conduzione elettrica. L’effetto non è quello di un elettrostimolatore, che provoca una contrazione dei muscoli, ma imita in maniera impressionante un massaggio, con la pressione sui muscoli che si avverte in maniera distinta.

Per migliorare l’effetto del massaggio è possibile attivare la funzione riscaldante, con gli elementi posti ai lati del collo che possono raggiungere i 42 gradi, aumentando l’effetto benefico del massaggio, facendo letteralmente scaldare i muscoli.

Sono presenti tre diverse modalità di massaggio, giornaliera, tempo libero ed esercizio, ciascuna con 15 livelli di intensità, tutto controllabile tramite il telecomando. Dopo aver acceso il massaggiatore col tasto situato nella parte sinistra, è possibile aumentare o diminuire la temperatura con i tasti posti a destra e sinistra del pulsante principale.

Identificato dalla lettera M, quest’ultimo permette di passare ciclicamente da una modalità all’altra, con l’intensità che ritorna al minimo a ogni cambiamento. I pulsanti posti sopra e sotto al tasto principale permettono di regolare l’intensità, partendo come detto dal livello minimo. Ovviamente il livello di stimolazione va adattato alle proprie esigenze per cui vi consigliamo di salire in maniera graduale per dare tempo al vostro corpo di adattarsi ed evitare piccole scosse che possono essere decisamente fastidiose, facendo diventare poco piacevole l’esperienza d’uso.

Nei miei test sono salito rapidamente al livello 5 e a intervalli di circa 10 secondi ho incrementato l’intensità arrivando nell’arco di un paio di minuti a quella massima. Le tre modalità sono decisamente differenti e se le prime due sono abbastanza “gentili” e rilassanti, la terza è decisamente più vigorosa e indicata non solo per togliere la stanchezza di una giornata di lavoro ma anche per rinforzare la muscolatura.

Autonomia

Grazie a una batteria interna da 1.500 mAh SKG 4098 dovrebbe, secondo le informazioni fornite dal produttore, garantire almeno 8 sessioni da 15 minuti. In realtà molto dipende dall’intensità selezionata, oltre che dalla temperatura impostata. Attestandoci al livello 10, sufficiente per un massaggio rilassante, e mantenendo la temperatura al massimo, siamo riusciti a utilizzarlo per 12-13 volte prima di dover effettuare una ricarica.

Un risultato davvero molto buono, che vi permetterà di effettuare una ricarica alla settimana se, come noi, effettuerete un paio di sessioni al giorno, a nostro avviso il giusto compromesso per sciogliere le tensioni accumulate durante il giorno. Nella confezione di vendita è presente il solo cavetto microUSB per la ricarica della batteria interna, che richiede poco più di due ore per essere completata.

Considerazioni finali

Questo è il primo massaggiatore cervicale che provo, in precedenza ho testato diversi elettrostimolatori sulle spalle, ma devo dire che la sensazione offerta da questo dispositivo è completamente differente. Invece di sciogliere i muscoli con una serie di contrazioni, SKG 4098 simula un vero e proprio massaggio, come se ci fosse qualcuno alle nostre spalle che preme con le dita sul collo. Una sensazione davvero particolare, soprattutto nella modalità Daily che ho trovato molto rilassante.

Nel complesso dunque è un prodotto da avere in casa, soprattutto se passate parecchie ore seduti a una scrivania o se comunque fate un lavoro che vi porta a tenere posture particolari, che vanno ad affaticare il collo. Abbinato a un elettrostimolatore per sciogliere la muscolatura delle spalle è un vero toccasana e vi rigenererà dopo una giornata pesante.

SKG 4098 è disponibile su AliExpress al prezzo di 53,15 euro con spedizione dai magazzini europei, ma dal 25 al 29 marzo potete utilizzare il coupon 325LOVESKG per averlo a 43,15 euro, spese di spedizione incluse. Per arrivare a tale cifra dovrete inoltre applicare il coupon che vi viene proposto automaticamente dal venditore, del valore minimo di 0,87 euro ma che potrebbe crescere se il valore del carrello dovesse essere superiore.