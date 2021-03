Arriva un nuovo e più completo telecomando per Amazon Fire TV Stick

Su Amazon è sbarcata la nuova generazione di Fire TV Stick, che può contare su un nuovo telecomando che si caratterizza per la presenza di alcuni tasti dedicati ad altrettanti servizi della concorrenza.

Si tratta di una soluzione che già altri produttori hanno adottato nei propri device e su cui finalmente anche Amazon ha deciso di puntare, così da offrire agli utenti un’esperienza multimediale più completa e immediata.

Del resto, chi compra Fire TV Stick lo fa anche perchè desidera avere a propria disposizione un dispositivo per accedere ai vari servizi di intrattenimento in streaming.

Ecco il nuovo telecomando smart di Amazon Fire TV Stick

Il nuovo telecomando di Amazon può contare in alto su un tasto dedicato all’assistente vocale Amazon Alexa e in basso su quattro tatsi colorati dedicati ad Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e Amazon Music.

Nella descrizione ufficiale sulla pagina dedicata alla vendita del nuovo pacchetto Fire TV Stick, il team di Amazon ci tiene a sottolineare come grazie ad Alexa sia possibile usare la voce per cercare e avviare la riproduzione di contenuti da varie applicazioni mentre i nuovi pulsanti pre-impostati per le app permettono di aprirle rapidamente.

Inoltre, il colosso dell’e-commerce ricorda che gli utenti potranno accendere e spegnere i dispositivi compatibili (TV e soundbar) e regolarne il volume senza la necessità di usare un altro telecomando.

La soluzione di Amazon può anche vantare un audio di qualità home theatre grazie al supporto Dolby Atmos e mette a disposizione degli utenti un accesso ai principali servizi streaming del momento.

Prezzo e disponibilità

Per quanto riguarda il prezzo, infine, il nuovo pacchetto Amazon Fire TV Stick potrà essere acquistato a 39,99 euro e la data di esordio è fissata per il 14 aprile 2021.

Potete trovare la pagina ad esso dedicata (ove sarà anche possibile pre-ordinare il device) cliccando sul seguente link: