Un bel Mini PC AMD Ryzen 5 spicca tra le migliori offerte Amazon di oggi 23 marzo

Beelink GTR Mini PC AMD Ryzen

Il mini PC Beelink GTR con processore AMD Ryzen 5 3550H è davvero una bella macchina. Il processore integrato è quello della serie H con TDP elevato, questo permetterà al mini pc di esprimersi al meglio delle sue possibilità non andando mai a limitare le prestazioni. Per il resto si tratta di una macchina completissima con tante porte a disposizione, buone connessioni come il Wi-Fi 6 e cosa da non sottovalutare, è completamente aggiornabile.

Beelink GTR Mini PC AMD Ryzen a 509 Euro invece di 599 Euro

Kindle Paperwhite

Il Kindle Paperwhite non va spesso in offerta ma quando ci va, è da prendere senza pensarci due volte. Si tratta della soluzione più diffusa per leggere ebook con il massimo della comodità, senza nessuna distrazione (è la versione senza pubblicità) e con una qualità dello schermo E Ink davvero alta. C’è la regolazione automatica della luminosità, c’è la resistenza ad acqua e polvere, il Wi-Fi e tanta autonomia che renderà la lettura ancora più piacevole.

Kindle Paperwhite a 109 Euro invece di 139 Euro

Echo Dot 3gen

Va in sconto anche il nuovo Echo Dot di Amazon nella sua terza generazione. Si tratta di un piccolo assistente vocale in grado di essere un supporto validissimo per la smart home con l’aiuto di Alexa sempre più smart ed integrato. La qualità audio è migliorata molto di generazione in generazione, anche il design è sempre più pulito e c’è da ammettere che quel led da quel tocco futuristico che rende tutto l’ambiente domestico più moderno.

Echo Dot 3gen a 24 Euro invece di 49 Euro

Samsung Galaxy Watch3

Samsung Galaxy Watch3 è uno smartwatch molto interessante, ha un design elegante, raffinato e con delle watch faces dinamiche e molto ben curate. Oltre l’estetica però c’è tanto altro, c’è un dispositivo in grado di essere un valido supporto nelle attività sportive e per alcune operazioni di integrazione con lo smartphone. Il sistema operativo studiato da Samsung riesce ad espandere le possibilità di questo smartwatch che risulta essere una delle proposte più concrete da accoppiare ad uno smartphone Android. C’è un codice sconto: SAMSUNGWATCH che abbassa ancora di più il prezzo.

Samsung Galaxy Watch3 a 269 Euro invece di 319 Euro con codice sconto SAMSUNGWATCH

