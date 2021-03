Lenovo annuncia quattro nuovi Chromebook economici per la didattica

I Chromebook stanno guadagnando quota di mercato soprattutto nell’ambito della didattica. Oggi Lenovo ha annuncia quattro nuovi modelli caratterizzati da un prezzo accessibile. Tutti e quattro i notebook saranno disponibili per l’acquisto a maggio.

Lenovo 14e Gen 2

Lenovo 14e Gen 2 è un modello di fascia media con un processore AMD per Chromebook, presumibilmente un modello dual-core Athlon di fascia bassa, dotato di un display da 14 pollici e design a conchiglia.

La risoluzione dello schermo parte da HD e arriva a full HD con un aggiornamento touchscreen opzionale che aumenta anche la luminosità. La RAM arriva a 8 GB, mentre lo spazio di archiviazione fino a 64 GB.

La webcam 720p dovrebbe essere sufficiente per le conferenze, mentre le porte disponibili includono USB-C per ricarica e dati, due porte USB-A standard, un jack per cuffie/microfono e una porta HDMI di dimensioni standard. Lenovo 14e Gen 2 partirà da 334 dollari.

Lenovo 100e Gen 3

Lenovo 100e Gen 3 è il notebook più economico della linea Chromebook di Lenovo e offre un display da 11,6 pollici con risoluzione 1366×768 pixel. Il notebook è caratterizzato da un design a conchiglia ed è trainato da un processore AMD affiancato da 4 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione e nessuna opzione di aggiornamento, inoltre mette a disposizione una webcam 720p.

Le porte disponibili includono USB-C, USB-A, jack per cuffie e HDMI, oltre a un lettore di schede MicroSD. La sua unica configurazione non touch costerà solo 299 dollari.

Lenovo 300e Gen 3

Lenovo 300e Gen 3 utilizza ancora un processore AMD, ma è caratterizzato da un design touchscreen convertibile realizzato con Gorilla Glass e mette a disposizione una stilo.

Rispetto al precedente modello offre l’opzione 64 GB di spazio di archiviazione e una fotocamera opzionale da 5 MP, tuttavia rimangono la webcam da 720p e 4 GB di RAM non espandibili. Lenovo 300e Gen 3 costerà 359 dollari.

Lenovo 500e Gen 3

Lenovo 500e Gen 3 utilizza lo stesso telaio dei modelli più economici, ma adotta un processore Intel Celeron N5100. Lenovo non ha fornito specifiche complete per la versione Chromebook di questo laptop, ma il modello con Windows 10 può arrivare a un massimo di 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Lenovo 500e Gen 3 costerà 429 dollari.

