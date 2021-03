Amazfit T-Rex Pro è il nuovo smartwatch per gli appassionati di attività all’aperto

Zepp Health, la compagnia precedentemente nota col nome di Huami, ha annunciato oggi la disponibilità di un nuovo smartwatch della linea Amazfit, pensato soprattutto per gli appassionati di attività all’aria aperta. Ecco dunque Amazfit T-Rex-Pro, successore di T-Rex del quale rappresenta la naturale e attesa evoluzione.

Sono davvero tantissime le novità di questo smartwatch, dedicate a chi ama l’avventura e necessita di un compagno in grado di funzionare in qualsiasi situazione, con informazioni utili sia a carattere personale che ambientale. Andiamo dunque a conoscere nel dettaglio Amazfit T-Rex Pro, partendo ovviamente dalla sua scheda tecnica.

Caratteristiche di Amazfit T-Rex Pro

Amazfit T-Rex Pro dispone di uno schermo AMOLED circolare da 1,3 pollici con risoluzione 360 c 2360 pixel, protetto da un vetro temperato con finitura anti-coating che non trattiene le impronte digitali. All’interno della cassa, realizzata in policarbonato con cinturino in silicone, troviamo un BioTracker 2 con sensore ottico per il rilevamento del battito cardiaco, accelerometro a 3 assi, giroscopio a tre assi, sensore geomagnetico, sensore di luce ambientale e altimetro barometrico.

Da sottolineare la resistenza a immersioni fino a 10 atmosfere, che ne denota l’elevata resistenza mentre la batteria da 390 mAh consente di raggiungere un; autonomia compresa tra i 9 e i 18 giorni, a seconda dell’impiego. Sono presenti i ricevitori GPS, GLONASS, Beidou e Galileo, il cui uso continuativo può raggiungere le 40 ore, sufficienti anche per chi fa sport estremi e la ricarica richiede circa 90 minuti per essere completata.

Il collegamento con lo smartphone avviene tramite Bluetooth e l’applicazione Zepp, disponibile sia per Android che per iOS. Le dimensioni sono di 47,7 x 47,7 x 13,5 millimetri con un peso, cinturino incluso, di 59,4 grammi. Si tratta dunque di un prodotto appariscente e di grandi dimensioni, adatto però a tutte le occasioni. Tre le colorazioni disponibili, Meteorite Black, Desert Grey e Steel Blue.

Software e funzioni

Come avrete capito, anche dalle immagini, Amazfit T-Rex Pro è uno smartwatch rugged, pensato quindi per resistere alle sollecitazioni, cadute, immersioni e maltrattamenti vari. La resistenza è garantita dalla certificazione di 15 diversi test a livello militare e tra le novità introdotte rispetto al predecessore segnaliamo il sistema di misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue, i quattro sistemi di navigazione satellitare, per garantire un’ottima ricezione in qualsiasi parte del mondo, un altimetro barometrico e oltre 100 modalità sportive.

Lo schermo AMOLED permette di attivare la modalità Always On Display per avere sempre l’ora e i dati principali a portata di mano, con la possibilità di scegliere tra decine di quadranti con cui personalizzare le informazioni a disposizione.

Che siate appassionati di montagna o di mare, Amazfit T-Rex Pro è il partner ideale, con la capacità di tracciare l’attività in qualsiasi condizione climatica, dal caldo umido al freddo asciutto, misurando il dislivello altimetrico percorso, indicandovi sempre la giusta direzione grazie alla bussola e fornendo utili dati sull’allenamento.

Grazie a Firstbeat potrete valutare numerosi parametri, come il massimo assorbimento di ossigeno, i tempi di recupero, il carico di allenamento, per capire quando prendere una pausa o quando intensificare i propri sforzi. E l’algoritmo ExerSense è in grado di riconoscere autonomamente otto modalità sportive, registrandone i dati senza che l’utente debba intervenire.

Il weather tracker indicherà l’orario di alba e tramonto, la fase lunare e le informazioni meteorologiche, indispensabili per chi fa sport all’aperto. Non manca la valutazione dello stato di salute grazie all’indicatore PAI (Personal Activity Intelligence) che raccoglie i dati e restituisce all’utente un valore numerico che indica salute e prestanza fisica.

SomnusCare si occupa invece di monitorare il sonno, anche i pisolini pomeridiani, e aiuta a risolvere eventuali problemi di respirazione che possono riflettersi sulla buona salute, fisica e mentale.

Prezzo e disponibilità

Amazfit T-Rex Pro sarà in vendita su Amazon, Euronics e ovviamente sullo store ufficiale al prezzo di 169,90 euro.