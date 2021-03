MediaWorld lancia il volantino Muoviti Smart: tasso zero e tante offerte imperdibili

Parte oggi e sarà valido fino al 5 aprile il nuovo volantino di MediaWorld, la nota catena di elettronica di consumo, valido sia online che nei punti vendita sul territorio italiano. Si chiama “Muoviti Smart” ed è ovviamente dedicato alla micromobilità elettrica, ma contiene numerose offerte anche per quanto riguarda altri prodotti tecnologici.

A fine pagina trovate l’intero volantino, insieme al link per accedere alle offerte online. Da sottolineare innanzitutto la possibilità di pagare i propri acquisti a tasso zero, senza alcuno costo aggiuntivo, per tutti i prodotti dal costo superiore a 199 euro. Sono azzerati anche i costi di apertura pratica e imposte varie, quindi il prezzo finale che andrete a pagare sarà esattamente lo stesso che otterrete pagando alla consegna.

Ricordate inoltre che potete acquistare online e ritirare il prodotto in negozio senza alcun costo aggiuntivo, mentre la spedizione a domicilio parte da 4,99 euro. Vediamo dunque di scoprire le offerte più interessanti preparate da MediaWorld.

