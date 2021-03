Cercate una cover con treppiede per il vostro smartphone? JOBY ha la soluzione giusta a un prezzo scontato

Gli smartphone hanno reso il mondo della fotografia più accessibile, offrendo agli utenti un dispositivo pronto all’uso con il quale catturare – in modo semplice e immediato – i momenti più importanti della propria vita. Gli smartphone attuali, poi, implementano tecnologie molto sofisticate che garantiscono risultati quasi professionali, e per tale motivo vengono spesso utilizzati dai creativi per realizzare contenuti da destinare sui Social.

Che sia per registrare un video vlog, per realizzare un time-lapse di un paesaggio straordinario o per scattare una foto di gruppo godendo di una prospettiva più ampia, sul mercato sono presenti diversi accessori pensati per supportare queste (e tante altre) attività, come i selfie stick, i treppiedi, i flash ring, e alcune particolari cover con supporti integrati. A proposito di cover, JOBY sta in queste ore proponendo alcune custodie protettive per iPhone e altri smartphone Android con treppiede integrato a un prezzo scontato del 20%.

Custodie con treppiede integrato e gambe regolabili

Le cover JOBY offrono una soluzione tutto-in-uno ideale per quegli utenti alla ricerca di uno strumento che possa agevolare il processo di cattura dei contenuti e che al tempo stesso protegga lo smartphone da potenziali danni che potrebbero scaturire dall’utilizzo di un treppiede e dall’utilizzare il dispositivo a una certa altezza. JOBY, infatti, offre delle custodie compatibili con diversi modelli e che, oltre a garantire protezione contro graffi e danni, sono dotate di gambe treppiede integrate che possono essere estratte al momento necessario. L’aspetto ancora più interessante è che ciascuna gamba può essere regolata per creare esattamente la prospettiva che si desidera, e che la custodia è compatibile con la maggior parte dei dispositivi per la ricarica wireless. Se si è in possesso di uno smartphone che supporta questo particolare tipo di ricarica, dunque, non sarà necessario rimuovere la custodia per ricaricare il dispositivo; basterà semplicemente estrarre le gambe e poggiare lo smartphone sul pad di ricarica.

Le gambe sono in alluminio e presentano dei piedini in gomma che garantiscono la massima stabilità su ogni tipo di superficie. Che lo si poggi su un muretto, sulla scrivania, su di un tavolo o qualsiasi altra cosa, i piedini in gomma fanno in modo che lo smartphone non cada mentre si scatta una foto o si registra un video.

Se una custodia del genere può interessarvi, vi consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale di JOBY, dove potrete trovare diverse cover per smartphone Android e iPhone a un prezzo scontato del 20%. L’offerta è valida fino al prossimo 30 aprile.