Samsung Galaxy S21+ 5G è in sconto su Amazon di altri 150 Euro: è ancora valida la promo per richiedere anche le Buds Live

Prima di rilassarsi nel weekend, Amazon fa un ultimo grande tentativo per farci spendere i nostri soldi e lo fa con un top gamma come Galaxy S21+ 5G che viene scontato di altri 150 Euro con la possibilità di richiedere sul sito Samsung le cuffie Buds Live. Non è l’unica offerta ma è sicuramente quella più interessante.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 19 Marzo 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 19 Marzo 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Samsung Galaxy S21+ 5G

Il nuovissimo smartphone di Samsung va in sconto al suo minimo storico. Il calo di prezzo è bello corposo, è il prezzo più basso mai visto su Amazon ed in più registrandosi su questo sito è possibile richiedere gratuitamente anche le cuffie true wireless Buds Live. Con le sue 3 fotocamere di altissima qualità, quel display fantastico Dynamic AMOLED a 120 Hz ed il nuovo Exynos 2100 a garantire le prestazioni si può stare tranquilli, si avrà tra le mani uno dei migliori smartphone del 2021.

Samsung Galaxy S21+ 5G a 808 Euro invece di 1079 Euro (clicca applica coupon per lo sconto di 150 euro)

Samsung Galaxy Tab S7+

Il Samsung Galaxy Tab S7+ è il re dei tablet Android di fascia alta e grazie ad un nuovo leggero sconto, torna al suo minimo storico su Amazon. Per quel prezzo ci si porta a casa un tablet dalle capacità tecniche invidiabili con un display Super Amoled da 12.4″ con risoluzione 2K+ e refresh rate a 120 Hz, si tratta di uno dei display più belli in circolazione per consumare contenuti ed anche creare contenuti grazie alla S Pen. Per il resto, ci sono tutte le specifiche da top gamma ed anche di più, il tutto chiuso in un corpo estremamente sottile.

Samsung Galaxy Tab S7+ a 820 Euro invece di 844 Euro

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 6 è lo smartwatch per eccellenza, forse uno dei pochi che vale la pena considerare nella fascia alta del mercato. Si tratta di un prodotto fantastico, dal design riconoscibile ed ormai iconico e dalle funzionalità comodissime. Ottimo per tenere traccia dei parametri vitali e delle attività sportive, è un ottimo supporto allo smartphone con notifiche e chiamate ed in più ha un display bellissimo che si legge alla grande sotto ogni condizione di luce.

Apple Watch Series 6 da 422 Euro invece di 469 Euro

Xiaomi Mi Smart Compact Projector

Uno dei proiettori di fascia media più completi in circolazione è di Xiaomi che con il suo Mi Smart Compact Projector offre una qualità video in FullHD con una luminosità molto elevata ed una diagonale massima di ben 120″. C’è la regolazione automatica della messa a fuoco, la correzione trapezoidale, un design elegante e minimalista in grado di mimetizzarsi in ogni ambiente domestico.

Xiaomi Mi Smart Compact Projector a 399 Euro invece di 499 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 19 Marzo 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.