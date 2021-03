La nuova Oppo Find X3 Series è su Amazon con promozione attiva e non è l’unica buona occasione di oggi

Se siete alla ricerca di un vero e proprio refresh della vostra dotazione tecnologica oggi la combo Amazon + Oppo potrebbe darvi soddisfazioni. Oppo ha lanciato di recente la nuova linea Find X3 Series e a corredo c’è una gran bella promozione con tanti regali, la promozione è attiva anche su Amazon. Ovviamente la promo Oppo non è la sola buona promozione di oggi.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 16 Marzo 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 16 Marzo 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Oppo Find X3 Series 5G + Promo

La nuova famiglia di smartphone Oppo sbarca su Amazon con la sua promozione super interessante. Con l’acquisto del flagship Oppo Find X3 si riceverà in regalo un Oppo Watch, una cover in Kevlar, una base di ricarica wireless ultra rapida e la garanzia Oppo Care. Con Oppo Find X3 Neo si riceverà in regalo un Oppo Watch e le cuffie true wireless Oppo Enco WS1 ed infine con l’acquisto di Oppo Find X3 Lite si riceverà in regalo le cuffie true wireless Oppo Enco X. Insomma, se vi piacciono i nuovi Oppo è il caso di prenderli con questa super promo.

Oppo Find X3 Series con promozione su Amazon

OnePlus 8

OnePlus 8 è uno smartphone super interessante grazie al suo calo di prezzo. Si tratta di un bel device con display AMOLED da 6.5″ con refresh rate da 90 Hz per la massima fluidità. Il processore è uno Snapdragon 865 in grado di offrire ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista. Soffre un po’ il reparto fotografico ma l’esperienza offerta è comunque valida per il prezzo richiesto.

OnePlus 8 a 499 Euro invece di 799 Euro

Xiaomi Mi Watch Lite

Anche Xiaomi Mi Watch Lite va in offerta e sebbene appartenga ad una fascia di prezzo un bel po’ più bassa, si mette comunque in risalto grazie ad un design chiaramente ispirato ad Apple Watch. Per il resto non ha nulla che non vada, c’è il sensore per la lettura del battito cardiaco, ci sono tutte le funzioni per monitorare le attività sportive e c’è il supporto alla lettura delle notifiche. Molto bene anche l’autonomia e a dirla tutta anche il display non è male. Il prezzo è il vero punto forte, oggi è in offerta a 43,99 euro grazie la coupon: 2RHLO2KJ

Xiaomi Mi Watch Lite a 43 Euro invece di 59 Euro

Apple Watch SE

Apple Watch SE può essere una buonissima soluzione per chi vuole entrare nel mondo degli indossabili di Cupertino. Si tratta del modelli da 40 mm in colorazione grigio siderale e cinturino sport ma al netto dell’estetica ciò che colpisce di Apple Watch è il fatto di essere l’unico wearable di fascia alta in grado di fare la differenza come supporto per lo smartphone e come compagno di vita quotidiana oltre che tracker di parametri vitali.

Apple Watch SE a 299 Euro invece di 309 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 16 Marzo 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.