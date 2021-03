Aruba abbraccia la fibra ottica: ecco le offerte disponibili per privati e aziende

Aruba ha annunciato di aver siglato un accordo strategico con Open Fiber, uno dei principali player del settore delle infrastrutture FTTH in Italia, per offrire connessioni in fibra ottica Fiber to the Home in grado di raggiungere fino a 1 Gbps di velocità. Questa collaborazione permetterà a Aruba di utilizzare la rete in fibra ottica di Open Fiber in Italia, una infrastruttura che – a oggi – conta oltre undici milioni di unità immobiliari collegate in oltre duemila comuni.

Le offerte disponibili per aziende e privati

L’offerta di Aruba si rivolge sia ai privati che alle aziende e i professionisti, ed è anche piuttosto vantaggiosa. Ai privati Aruba offre tutti i vantaggi della connessione in fibra ottica per soli 26,47 euro al mese, con la possibilità di noleggiare il router proprietario con un contributo di 2,20 euro al mese. I clienti che non vogliono noleggiare il router di Aruba potranno comunque continuare a utilizzare il router in proprio possesso o acquistarne uno nuovo secondo le proprie esigenze e possibilità. E’ prevista l’attivazione gratuita dell’offerta e la configurazione da parte di un tecnico specializzato.

I privati possono anche attivare l’offerta Fibra Aruba Extra al prezzo di 29,89 euro al mese. Questa, oltre a offrire la connessione in fibra, abilita anche alcuni servizi e condizioni esclusive come il canale di assistenza dedicato con gestione prioritaria delle richieste, per ricevere assistenza via Chat 24 ore su 24; e sconti fino all’80% sull’acquisto di prodotti Aruba.

Il pacchetto Fibra Aruba Extra è disponibile anche per i professionisti e le aziende al prezzo di 24,50 euro (IVA esclusa), e forse ancora più conveniente per loro, dal momento in cui si potrà beneficiare di sconti fino all’80% sull’acquisto di prodotti utili alla digitalizzazione della propria attività, come la PEC, l’hosting, la fatturazione elettronica, le firme digitali e i servizi cloud. In alternativa, le aziende possono attivare l’offerta Fibra Aruba al prezzo di 21,70 euro al mese (IVA esclusa), con la possibilità di noleggiare il router proprietario con un contributo aggiuntivo di 1,80 euro + IVA al mese, oppure scegliere di utilizzare il router in proprio possesso. Per tutte queste offerte, comunque, i costi di attivazione sono inclusi nel costo mensile complessivo del servizio.

“La nostra società ha mosso i primi passi come Internet Service Provider alla fine del 1996 offrendo un servizio di accesso ad Internet tramite tradizionali linee telefoniche. E’ per noi quindi un passo naturale abbracciare la fibra ottica e tornare alle nostre origini […] Per farlo abbiamo scelto Open Fiber la cui visione e missione si sposano perfettamente con il nostro progetto. […] I collegamenti in fibra permettono la massima velocità di connessione a Internet e, allo stesso tempo, consentono di beneficiare delle migliori prestazioni di accesso a tutti i servizi, le risorse e i siti dei milioni di clienti ospitati presso i nostri Data Center“, ha commentato Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba.