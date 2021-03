Samsung Galaxy S21 5G va di nuovo al minimo storico su Amazon ed è sempre in buona compagnia

Continua la settimana delle offerte Amazon con delle proposte molto interessanti per chi deve rinnovare la propria dotazione tech. Ci sono sempre tanti brand di spicco come Samsung e Apple che stanno facendo la rincorsa al prezzo più basso ormai da settimane.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 11 Marzo 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 11 Marzo 2021

Samsung Galaxy S21 5G

Il nuovissimo smartphone di Samsung va in sconto al suo minimo storico. Il calo di prezzo è bello corposo, è il prezzo più basso mai visto su Amazon ed in più registrandosi su questo sito è possibile richiedere gratuitamente anche le cuffie true wireless Buds Live. Con le sue 3 fotocamere di altissima qualità, quel display fantastico Dynamic AMOLED a 120 Hz ed il nuovo Exynos 2100 a garantire le prestazioni si può stare tranquilli, si avrà tra le mani uno dei migliori smartphone del 2021.

Samsung Galaxy S21 5G a 779 Euro invece di 929 Euro

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 6 è lo smartwatch per eccellenza, forse uno dei pochi che vale la pena considerare nella fascia alta del mercato. Si tratta di un prodotto fantastico, dal design riconoscibile ed ormai iconico e dalle funzionalità comodissime. Ottimo per tenere traccia dei parametri vitali e delle attività sportive, è un ottimo supporto allo smartphone con notifiche e chiamate ed in più ha un display bellissimo che si legge alla grande sotto ogni condizione di luce.

Apple Watch Series 6 da 429 Euro invece di 539 Euro

Logitech G213 Prodigy Tastiera Gaming

Questa tastiera Logitech è un punto d’incontro tra le forme di una tastiera meccanica e tutti i vantaggi di una a membrana. Non è una soluzione ibrida, è una tastiera a membrana di alto livello, ha i keycaps dal profilo alto e dal click deciso, ha i led RGB personalizzabili e ci sono anche i comodissimi controlli multimediali. Buona soluzione per chi si sta avvicinando al mondo del gaming.

Logitech G213 Prodigy Tastiera Gaming a 48 Euro invece di 71 Euro

Samsung C27F396 Monitor Curvo 27″ FULL HD

Un bel monitor economico da 27″ pollici con risoluzione FullHD è proprio l’ideale per chi deve lavorare comodamente da casa. Si tratta di un pannello curvo di Samsung adeguato alle operazioni quotidiane con un design molto pulito ed in grado di essere un buon supporto sia per chi lavora in smart working. Ottimo lo sconto proposto, il prezzo è invogliante per un monitor di fascia bassa.

Samsung C27F396 Monitor Curvo 27″ FULL HD a 139 Euro invece di 162 Euro

