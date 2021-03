Google rilascia una nuova serie di fantastici sfondi gratuiti

Se sei alla ricerca di un nuovo e colorato sfondo per il tuo Chromebook, abbiamo una buona notizia per te. Google ha appena rilasciato una nuova serie di sfondi per Chrome OS! La collezione si chiama Imaginary, comprende dodici nuove immagini molto simpatiche che ritraggono omini di argilla, animali e altri oggetti in diverse situazioni.

Queste opere sono state realizzate da Leo Natsume, un designer e illustratore brasiliano specializzato nell’UX e nell’UI Design. Leo è un artista molto versatile, capace di adattare il proprio stile alle proposte e alle esigenze dei suoi clienti, conservando però alcune delle caratteristiche fondamentali della sua arte: disegni grotteschi, colorati e situazioni giocose. Prima di collaborare con Google, questo ragazzo è riuscito a farsi strada realizzando lavori di vario tipo per altre realtà altrettanto importanti: Instagram, Huawei, Twitter, McDonald’s, Nike, Will Smith, Coca-Cola, Uber, Disney e Facebook sono solo alcuni dei grandi nomi nel suo portfolio. Senza poi considerare i numerosi premi di cui è stato vincitore. L’ultima premiazione è avvenuta nel 2018, quando Leo Natsume ha vinto l’Arte e Design Grupo RBS Award.

A proposito di Instagram, qualcuno potrebbe non sapere che è stato proprio Leo Natsume a realizzare lo sticker per le IG Stories contro il bullismo, che troverete nell’immagine a seguire.

Come e dove scaricare i nuovi sfondi per Chromebook

Ma torniamo ai nostri sfondi per Chromebook. Abbiamo già detto che la nuova serie include dodici nuovi immagini e queste sono così intitolate:

The Savanna’s Band

All in Bloom

Best friends

Next Level!

Castle of Imagination

Goal

New Dance

Reading and Dreaming

The Date

Hanging Around

Creator and Robot

Birthday Memento

Google dovrebbe aver implementato i nuovi sfondi tramite un aggiornamento lato server reso disponibile per tutti gli utenti. Se non si è in grado di visualizzare le nuove immagini seguendo la procedura che illustreremo a breve, potrebbe essere opportuno riavviare il Chromebook.

Chi è in possesso di un dispositivo Chrome OS, può scoprire e eventualmente utilizzare i nuovi sfondi facendo clic con il tasto destro del mouse sul desktop e selezionando la voce “Imposta sfondo“. A questo punto, occorrerà scegliere la serie Imaginary dal menu laterale (dovrebbe apparire tra “Landscapes” e “Element”).

Chi non è in possesso di un Chromebook ma vorrebbe comunque rinnovare il look del proprio PC o smartphone con un nuovo sfondo, può scaricare le immagini della serie Imaginary di Google nella risoluzione 2500 x 2500 pixel direttamente dalla nostra galleria. Per la risoluzione originale, potete scaricare le immagini a questo link.