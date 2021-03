Microsoft Surface Laptop 4 avrà una versione AMD anche per il modello più piccolo

Dal 2019 Microsoft consente agli utenti di configurare la versione da 15 pollici di Microsoft Surface Laptop 3 con processore AMD e pare che il colosso di Redmond abbia in progetto di offrire la medesima possibilità anche per chi vuole acquistare il modello con display da 13,5 pollici.

Sembra, infatti, che con Microsoft Surface Laptop 4, il cui lancio è in programma per il prossimo mese, il produttore statunitense consentirà agli utenti sia per la versione da 13,5 pollici che per quella da 15 pollici di scegliere tra un processore Intel o uno AMD.

I possibili processori disponibili con la serie Microsoft Surface Laptop 4

Stando a quanto si apprende, gli utenti dovrebbero poter scegliere su apposite varianti “Surface Edition” di AMD Ryzen 5 4680U e AMD Ryzen 7 4980U, ossia un miglioramento rispetto ai processori disponibili per Microsoft Surface Laptop 3 (ossia 3580U e 3780U) ma un passo indietro rispetto ai chip della serie 5000 che AMD ha annunciato all’inizio del 2021.

Chi invece preferirà puntare sui processori Intel dovrebbe poter scegliere tra Intel Core i5 1145G7 e Intel Core i7 1185G7, CPU che appartengono entrambe all’undicesima generazione (serie Tiger Lake) di questa popolare gamma di chip.

Soltanto le versioni con processori Intel dovrebbero supportare 32 GB di RAM e 1 TB di memoria interna mentre chi opterà per le CPU di AMD dovrà “accontentarsi” di 16 GB di RAM e 512 GB di memoria integrata.

Tra le altre feature di Microsoft Surface Laptop 4 non dovrebbero mancare la stessa risoluzione della precedente generazione (ossia 2.256 x 1.504 pixel per la versione da 13,5 pollici e 2.496 x 1.664 pixel per quella da 15 pollici), la medesima dotazione di porte, una batteria da 6.513 mAh e un telaio in alluminio.

Sarà interessante scoprire quali saranno i prezzi ufficiali a cui Microsoft deciderà di proporre la serie Microsoft Surface Laptop 4, aspetto non di poco conto per valutare il suo possibile successo sul mercato.

Potrebbe interessarti anche: i migliori notebook AMD Ryzen

* * * Nell’immagine Microsoft Surface Laptop 3