Huawei GT 2 si aggiorna, mentre un leak svela un nuovo smartwatch

Huawei, oltre ad essere uno fra i maggiori produttori di smartphone al mondo, realizza anche dispositivi wearable decisamente validi e interessanti. In queste ore il modello Huawei Watch GT 2 riceve un aggiornamento software, mentre viene svelato l’arrivo di un probabile nuovo smartwatch.

Novità aggiornamento 1.0.11.38 di Huawei Watch GT 2

Huawei Watch GT 2 sta ricevendo il firmware 1.0.11.38 con alcuni miglioramenti per l’OS e non solo. Sono presenti correzioni di bug, miglioramenti della stabilità e la possibilità di utilizzare lo smartwatch per scattare fotografie in remoto o per cambiare la musica in riproduzione sul proprio smartphone.

Come aggiornare Huawei Watch GT 2

L’aggiornamento a Huawei Watch GT 2 si può scaricare tramite l’applicazione Huawei Health oppure attraverso l’app Supporto.

Questo leak svela Huawei Watch Fit Elegant Edition

Huawei Watch Fit, uno tra i miglior smartwatch economici disponibili sul mercato, potrebbe ben presto vedere l’arrivo di un dispositivo piuttosto simile: Huawei Watch Fit Elegant Edition. La notizia di questo wearable, condivisa in queste ore in rete, fa riferimento ad un device con qualche piccola differenza a livello di design e niente più.

Huawei Watch Fit Elegant Edition, la cui data di lancio non è ancora stata svelata, dovrebbe montare un telaio in alluminio e qualche piccola differenza a livello del cinturino che dovrebbe essere più comodo da indossare. Per il resto si parla della presenza delle stesse caratteristiche tecniche di Huawei Watch Fit con display rettangolare da 1,64 pollici, processore HiSilicon Kirin A1 e i classici sensori per il tracking dell’attività fisica.

