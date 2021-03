Fitbit Charge 4 si aggiorna: misurazione SpO2 direttamente al polso

Annunciata ufficialmente dalla casa madre poco meno di un anno fa, Fitbit Charge 4 è tuttora una delle migliori smartband in circolazione e in queste ore sta ricevendo un nuovo aggiornamento software che rende ancora più comoda la funzione di misurazione SpO2.

Insomma, se l’update della scorsa estate aveva portato novità per il GPS, quello odierno va a potenziare un’altra feature chiave di questo wearable.

Fitbit Charge 4: le novità dell’aggiornamento

Nella giornata di ieri è partito il roll out del nuovo aggiornamento, che porta a bordo di Fitbit Charge 4 la versione firmware 1.100.34. Il registro delle modifiche elenca due sole novità:

Il tuo dispositivo Fitbit è adesso in grado di effettuare la misurazione SpO2 (saturazione dell’ossigeno nel sangue) mentre dormi. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale.

(saturazione dell’ossigeno nel sangue) mentre dormi. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale. Visualizza la data di attivazione del tuo dispositivo, che corrisponde con la data di inizio della garanzia dello stesso. La data di attivazione corrisponde al giorno in cui l’utente ha configurato il device.

La prima novità è sicuramente la più interessante, soprattutto in questo delicato periodo storico. Al lancio, i dati SpO2 erano accessibili soltanto aprendo l’app mobile sullo smartphone abbinato a Fitbit Charge 4 e visualizzando il grafico “Estimated Oxygen Variation” nel menù dedicato al sonno profondo.

Nel corso del 2020 gli smartwatch Fitbit (Ionic, Versa 2 e 3 e Sense) erano stati aggiornati per mostrare livello e range di SpO2 e adesso queste informazioni sono disponibili anche con Charge 4, direttamente sulla smartband.

Al risveglio, basta fare swipe up dalla watch face fino ad arrivare al tile SpO2 mostrato accanto ad altri dati. Il produttore avverte che potrebbe occorrere fino ad un’ora dal risveglio per l’elaborazione del dato, che fa riferimento all’ultima sessione di sonno.

Come aggiornare Fitbit Charge 4

L’aggiornamento al firmware 1.100.34 è in roll out graduale e può essere installato aprendo la companion app per dispositivi Android o iOS.

