È in fase di roll out un nuovo firmware per Fitbit Charge 4, la più recente delle smartband del produttore californiano, che porta alcune importanti novità, in particolar modo per quanto riguarda il ricevitore GPS.

La novità principale è rappresentata dal Dynamic GPS, che permette un notevole risparmio della batteria della smartband. Nel caso in cui stiate tracciando un percorso con lo smartphone in tasca, potrete appoggiarvi al GPS dello smartphone senza dover effettuare alcuna impostazione.

Una volta impostata la modalità Dynamic GPS sarà la stessa smartband a utilizzare il ricevitore interno o quello dello smartphone, nel caso in cui quest’ultimo si trovi nelle immediate vicinanze. Inoltre i dati rilevati potrebbero essere di qualità migliore, soprattutto in condizioni meteo particolari dove lo smartphone si dimostra inevitabilmente migliore da questo punto di vista.

Tra le altre novità del firmware 1.96.29 per Fitbit Charge 4 troviamo la funzione Smart Wake, derivata dagli smartwatch della compagnia, che sceglie il momento più adatto per svegliarvi, nel momento in cui il sonno è leggero. La funzione va attivata per cui se avete già delle sveglie dovrete cancellarle e impostare delle sveglie intelligenti.

Per ridurre ulteriormente i consumi è inoltre possibile scegliere il timeout dello schermo fra 3, 5 e 8 secondi. L’ultima impostazione provoca la comparsa di un popup che ricorda che si tratta di una impostazione che potrebbe ridurre drasticamente l’autonomia.

Il firmware è in fase di staged roll out, quindi impiegherà qualche giorno per raggiungere tutti i dispositivi interessati. Non vi resta che controllare periodicamente l’app Fitbit per verificare la disponibilità dell’update.

