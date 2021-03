Arriva Huawei Sound, il nuovo smart speaker Hi-Fi a 360°

Huawei Sound è il nuovo smart speaker Hi-Fi del colosso cinese, nato dall’unione della qualità costruttiva di Huawei e dell’azienda Devialet, un punto di riferimento nello sviluppo di altoparlanti e amplificatori.

Caratteristiche e design Huawei Sound

Con un design simile a quello di Huawei Sound X, ma adesso più compatto e migliorato per quanto riguarda il prezzo, dal punto di vista del design non ci discosta poi così tanto dal precedente modello. Con la sua forma a pillola con la porzione inferiore glossy e la porzione superiore in tessuto industriale, Huawei Sound integra un woofer da 4 pollici da 40 W e tre altoparlanti da 5 W full range. I due radiatori passivi, grazie alla tecnologia Push-Push di Violet, contrastano la produzione di vibrazioni e distorsioni acustiche durante l’utilizzo.

La riproduzione a 360°, uno dei punti di forza di Huawei Sound, è merito della tecnologia SAM di Devialet, mentre la feature Devialet SPACE è utilizzata per la riproduzione fedele dell’acustica tipica dei teatri o delle sale di concerto – merito della disposizione dei tre tweeter perfettamente bilanciati tra di loro grazie ad un’angolazione a 120°. Huawei Sound permette, inoltre, di scegliere la modalità di equalizzazione più adatta alle proprie esigenze tra: Vocals,Hi-Fi, Bass e Devialet SPACE Soundstage.

L’integrazione con i dispositivi smart presenti in casa, come gli smartphone, è facilitata dalla tecnologia tap-to-transfer che permette di trasferire il brano in riproduzione dal cellulare allo speaker semplicemente facendo toccando il telefono contro il corpo dello smart speaker – un po’ come avviene fra iPhone e HomePod Mini.

Prezzo e disponibilità Huawei Sound

Huawei Sound è disponibile sullo store ufficiale al prezzo di 199,90 euro, ma volendo è disponibile su Amazon a qualcosa di meno.

Acquista Huawei Sound su Amazon