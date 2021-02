Vodafone Internet vi regala un buono Amazon da 100 Euro, entro il 28 febbraio

Se vi state guardando attorno alla ricerca di una buona promozione per quanto riguarda la connessione Internet a casa, quella svelata quest’oggi da Vodafone potrebbe fare al caso vostro. Infatti, da oggi, 26 febbraio, e fino a domenica, 28 febbraio, l’operatore rosso mette a disposizione dei propri utenti un buono regalo di Amazon del valore di 100 euro.

100 euro di buono con Internet Unlimited

Entrando nel dettaglio, l’offerta è valida unicamente per chi effettua l’attivazione online – trovate il link in calce alla news -, e non prevede assolutamente costi di attivazione né di disattivazione. Vodafone Internet Unlimited offre la possibilità di navigare ad una velocità fino a 1 GB in FTTH (Fiber To The Home) sulla rete GigaNetwork Fibra di Vodafone.

Il buono Amazon da 100 euro è offerto esclusivamente per i seguenti servizi di telefonia fissa e connettività Internet su rete FTTH:

Internet Unlimited con chiamate e SIM dati da 150 GB , al corrispettivo di 33,90 euro al mese;

, al corrispettivo di 33,90 euro al mese; Internet Unlimited con chiamate incluse, al corrispettivo mensili di 29,90 euro.

Il buono può essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di prodotti sul sito di amazon.it, il cui totale dell’ordine viene poi detratto dal saldo. Per usufruire del bonus sarà necessario seguire in dettaglio le istruzioni fornite e inserendo correttamente il codice univoco ricevuto. Vi consigliamo di leggere attentamente il regolamento disponibile a questo link.

Se siete interessati all’offerta, potete attivare Vodafone Internet Unlimited a 29,90 euro al mese e ottenere un buono Amazon da 100 euro cliccando il link sottostante: