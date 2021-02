Samsung aggiorna Galaxy Watch e Watch Active e lancia una promo per la scopa elettrica Jet 75 Premium

Samsung aggiorna Galaxy Watch e Watch Active e lancia una promo per...

Il team di sviluppatori di Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Watch e Galaxy Watch Active, portando anche su questi ormai “vecchi” smartwatch alcune delle feature introdotte nei modelli più recenti dell’azienda.

Samsung Galaxy Watch e Galaxy Watch Active si aggiornano a Tizen 5.5.0.1

La nuova versione di Tizen è la 5.5.0.1 (pare sia già disponibile in vari Paesi) e tra le novità che porta con sé troviamo un sistema di “notifica avanzata” (che mostra le immagini di varie applicazioni di chat oltre al testo), il supporto AR Emoji e Bitmoji, la guida vocale fornita tramite un auricolare connesso mentre si corre o si svolgono altri allenamenti, un miglioramento della stabilità generale del sistema, miglioramenti per il sistema che permette di catturare screenshot e per la funzionalità di monitoraggio della corsa e del ciclismo.

L’update in questione ha un “peso” di 290 MB circa e porta il firmware alla versione R810XXU1FUB6 (Samsung Galaxy Watch) e R500XXUF1UB5 (Samsung Galaxy Watch Active).

Quando l’aggiornamento sarà disponibile, potrà essere scaricato ed installato attraverso lo smartphone connesso allo smartwatch e la relativa applicazione.

Samsung lancia una promozione per la scopa elettrica Jet 75 Premium

Si chiama “Samsung JET con Extra Batteria – MW” ed è una nuova promozione lanciata da Samsung e dedicata a chi acquisterà da MediaWorld una scopa elettrica Jet 75 Premium tra il 25 febbraio e il 14 marzo 2021.

In palio ci sono 500 unità della batteria extra VCA-SBT90 (il cui valore economico è pari a 199 euro) e la promozione potrà essere sfruttata sia per gli acquisti nei negozi fisici di MediaWorld che per quelli effettuati sul suo sito Web.

Per partecipare all’iniziativa è necessario accedere a Samsung Members, registrare l’acquisto (c’è tempo fino al 30 aprile 2021), compilare un apposito modulo (caricando lo scontrino fiscale o la ricevuta di acquisto) e attendere quindi l’email di conferma da parte del produttore.