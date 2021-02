Un incredibile leak svela in anticipo i presunti smartwatch Motorola

Nel 2019 Motorola Moto 360 veniva svelato come il primo smartwatch prodotto e realizzato da eBuyNow, azienda con un’esperienza decennale nel settore. Ebbene, in queste ore scopriamo che la stessa azienda dovrebbe presto presentare almeno tre nuovi smartwatch a marchio Motorola, con il design e altri dettagli protagonisti di un inedito leak.

Sono attesi al lancio per inizio estate

Dalle immagini provenienti da una presunta presentazione PDF finita nelle mani di Felipe Berhau, scopriamo che Motorola dovrebbe presto presentare i seguenti smartwatch:

Moto Watch ;

; Moto Watch One ;

; Moto G Smartwatch.

Ognuno di essi arriva con un design peculiare, evidentemente indirizzato ad una specifica fascia di utenti. Il primo, Moto Watch, ricalca le forme di Apple Watch con il suo design squadrato con angoli arrotondati; gli altri, Moto Watch One e Moto G Smartwatch, presentano invece un design circolare e molto curato.

Sfortunatamente il leak pubblicato online non fa riferimento alle specifiche tecniche dei tre smartwatch ma, considerando i modelli presentati negli anni passati, è molto probabile che Motorola abbia ancora scelto Wear OS come sistema operativo dei tre wearable.

Infine, per quanto riguarda la probabile finestra di lancio, dal file PDF leakato si scopre che Moto Watch e Moto Watch One dovrebbero arrivare a luglio 2021, mentre Moto G Smartwatch è atteso per il mese di giugno 2021.

