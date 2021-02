Milano Boxing Night, Scardina torna sul ring per il titolo Ue

La Milano Boxing Night inizia il 2021 con la sfida tra il nostro Daniele Scardina e lo spagnolo Cesar Nunez, valida per il titolo Ue dei pesi supermedi e in programma per venerdì 26 febbraio. Il 28 enne di Rozzano, fin qui imbattuto (18 vittorie), torna sul ring a distanza di 14 mesi dall’ultima volta, quando nell’ottobre 2019 sconfisse ai punti il temibile belga Achergui, mantenendo così l’internazionale dei supermedi. C’è grande curiosità intorno alla figura di “King Toretto”, chiamato a ripetersi contro il più esperto Nunez dopo un lungo periodo di inattività, conseguenza diretta della pandemia che ha investito anche il mondo della boxe per tutto il 2020.

A seguire l’orario di inizio dell’incontro e come vederlo, più alcune considerazioni sul match di venerdì.

A che ora inizia e come vedere la sfida tra Scardina e Nunez

Il match più atteso della Milano Boxing Night 2021 Scardina vs Nunez comincerà non prima delle ore 22:15 di venerdì 26 febbraio. Diretta in esclusiva su Dazn, la piattaforma streaming organizzatrice dell’evento di boxe insieme alla OPI Since 282 e Matchroom Boxing Italy.

Sempre su Dazn da non perdere anche il sottoclou (live dalle 19:30): Maxim Prodan affronta Nicola Cristofori per difendere il titolo internazionale IBF dei pesi welter; nella stessa giornata scenderanno sul ring Francesco Grandelli e Davide Tassi, che si sfideranno per conquistare il titolo internazionale dei pesi piuma; infine, dal duello tra Nicholas Esposito e Tobia Loriga si conoscerà il nuovo campione del titolo italiano di pesi welter.

Scardina favorito

Dall’alto di un curriculum di tutto rispetto, Daniele Scardina affronta il match di venerdì con i favori del pronostico dalla sua parte. Pur essendo un pugile “scorbutico”, per certi versi complicato da affrontare, Cesar Nunez non ha infatti mai vinto fuori dalla sua Spagna, perdendo due volte consecutive per TKO (Technical Knock Out).

Inoltre, la vittoria del titolo Ue supermedi spalancherebbe a “King Toretto” le porte per una sfida direttamente contro il campione d’Europa, garantendogli quella svolta tanto agognata. Lavoro, sacrifici, determinazione: il pugile di Rozzano conosce la strada per arrivare fino in fondo, ed è pronto a regalare grande spettacolo già dal prossimo match contro l’avversario spagnolo.

