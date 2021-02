Ottimi sconti per MacBook Air e Pro con chip M1 ricondizionati sullo store ufficiale Apple

Grazie ai nuovi chip Apple M1, i nuovi MacBook Air e MacBook Pro sono tra i notebook più ricercati, ovviamente in una fascia di prezzo superiore ai 1.000 euro. In questi giorni stiamo monitorando l’andamento dei prezzi, ma come accade con quasi tutti i prodotti Apple è difficile ottenere grandi sconti, che in questo momento sono quantificabili, nella migliore delle ipotesi, in una cinquantina di euro.

MacBook ricondizionati con ottimi sconti

Se non siete dei perfezionisti, che vogliono esclusivamente prodotti nuovi, lo store online di Apple offre interessanti opportunità di risparmio sia su MacBook Air, nelle colorazioni Grigio siderale oppure Oro, sia per quanto riguarda MacBook Pro, dove il risparmio è ancora più consistente.

MacBook Air, con disco da 256 GB e nelle colorazioni grigia e oro, può essere vostro a 989 euro, con un risparmio di ben 170 euro rispetto al prezzo di listino, pari a 1.159 euro. Più importante il risparmio su MacBook Pro che nella versione con SSD da 256 GB può essere acquistato, nelle colorazioni grigio siderale e argento, a 1.449 euro invece di 1.709 euro.

E per la versione con disco SSD da 512 GB, anche in questo caso nelle colorazioni argento e grigio siderale, lo sconto sale a 260 euro: lo pagherete infatti 1.449 euro invece di 1.709 euro, davvero niente male.

Ricordiamo che i prodotti ricondizionati da Apple sono stati sottoposti a una serie completa di test per verificare il perfetto funzionamento di ogni componente, con le eventuali parti difettose sostituite con ricambi originali, viene eseguita una accurata pulizia, installata la versione più recente del sistema operativo e vengono forniti con scatola nuova e tutti gli accessori e cavi del caso.

Il tutto con un anno di garanzia, la stessa dei prodotti nuovi. Ovviamente le scorte sono limitate e Apple garantisce la disponibilità solo dopo aver ricevuto il pagamento completo dell’ordine. Per scoprire tutti i Mac ricondizionati vi rimandiamo alla pagina dello store ufficiale.

Se invece volete acquistare il vostro MacBook Air, MacBook Pro o Mac Mini con chip M1, ecco i link per acquistarli nuovi fiammanti: