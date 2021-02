Fitbit lancia la challenge “Get in Your Zone” per incentivare l’attività degli utenti

Fitbit lancia la challenge "Get in Your Zone" per incentivare l'attività degli...

Fitbit, azienda specializzata nella produzione di dispositivi dedicati al tracking dell’attività fisica, lancia una nuova challenge che permetterà agli utenti di conquistare un nuovo badge: si chiama “Get in The Zone” ed è studiata per incoraggiare gli utenti a muoversi.

Tutti in movimento con la challenge “Get in Your Zone” di Fitbit

Fitbit da sempre ha adottato una sorta di approccio social e ludico all’attività fisica, con la possibilità per gli utenti di guadagnare badge e trofei al raggiungimento di determinati obiettivi; la nuova challenge prevede che l’utente sfidi se stesso per raggiungere un certo quantitativo di Active Zone Minutes, ovvero minuti di attività in zona attiva, basata sul battito cardiaco.

Gli Active Zone Minutes coincidono con quanto indicato dall’American Heart Association, la quale suggerisce settimanalmente di svolgere almeno 150 minuti di attività moderata e 75 minuti di attività vigorosa.

Nella prossima settimana sarà quindi possibile guadagnare un badge dedicato sulla base di quanti AZM l’utente riesce a portare a termine:

Silver badge a 75 AZM

Gold badge a 150 AZM

Diamond badge a 300 AZM

Per poter partecipare alla challenge sarà necessario essere in possesso di un dispositivo Fitbit (Sense, Versa 3, Versa 2, Charge 4 o Inspire 2) e cliccare nel badge dedicato all’interno dell’app Fitbit.