Con Deerma Mop DEM-TB900 pulite casa in un battibaleno

Con l’avvento degli aspirapolvere cordless e dei robot aspirapolvere le tradizionali scope sono diventate quasi degli oggetti da museo. Capita però di voler pulire rapidamente una stanza, magari con qualche macchia da lavare, e di non avere la batteria carica o il mocio a disposizione.

Ecco che arriva in vostro soccorso Deerma Mop DEM-TB900, un dispositivo manuale tuttofare, oggi in offerta su TomTop a un prezzo davvero vantaggioso. Nella parte inferiore è presente una spazzola rotante (meccanica) che raccoglie lo sporco inviandolo nel serbatoio da 230 ml, evitando quindi scope e palette, con lo svuotamento davvero molto semplice.

Può capitare che dopo aver raccolto briciole e pelucchi notiate delle macchie sul pavimento: non serve ricorrere al mocio, visto che Deerma Mop DEM-TB900 può montare un accessorio molto utile. Basta infatti inserire, senza nemmeno doversi chinare, la base nel componente che integra un panno in microfibra, riempire il serbatoio dell’acqua (280 ml) e utilizzare la leva posta sull’impugnatura per nebulizzare l’acqua sul pavimento, fino a una distanza di 110 centimetri.

In questo modo potrete rimuovere macchie o sporco più ostinato senza bagnare troppo, riducendo drasticamente i tempi di asciugatura del pavimento. La testa del dispositivo è rotante in maniera flessibile, per arrivare con semplicità anche sotto al tavolo o ai mobili più bassi. Una volta terminate le pulizie vi basterà risciacquare il panno in microfibra (o lavarlo in lavatrice per lo sporco più ostinato) e riutilizzarlo al momento del bisogno.

Pulizie più semplici dunque, senza che sia necessario attendere la ricarica della batteria e tutto con un solo dispositivo. Potete approfittare della promozione in atto su TomTop per acquistare Deerma Mop DEM-TB900 a soli 32,29 euro, con spese di spedizione dai magazzini europei inclusi. Niente dazi, tasse e lunghi tempi di attesa dunque.

Informazione Pubblicitaria