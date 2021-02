Trapelate le specifiche dei Samsung Galaxy Book Pro: modelli da 13 e 15 pollici

Sono appena trapelate alcune specifiche tecniche dei laptop Samsung Galaxy Book Pro: le ultime indiscrezioni parlano di due modelli, uno da 13 e uno da 15 pollici.

A fine 2020 vi avevamo presentato la line-up Samsung Galaxy Book 2021, comprensiva dei modelli Galaxy Book Flex 2, Galaxy Book Flex 2 5G, Galaxy Book Ion 2 e Notebook Plus 2. Il mese scorso a questi si era aggiunto anche Samsung Galaxy Chromebook 2.

A quanto pare adesso la line-up sta per arricchirsi di altri due nomi significativi.

Stanno arrivando i Samsung Galaxy Book Pro

Già il mese scorso era trapelato un rumor che voleva Samsung al lavoro sui laptop della serie Galaxy Book Pro. Il rumor si è rivelato corretto, visto che più di recente i notebook, che a quanto pare dovrebbero essere identificati con i nomi Samsung Galaxy Book Pro e Samsung Galaxy Book Pro 360, hanno anche ricevuto la certificazione Bluetooth.

Adesso il quadro delle indiscrezioni si arricchisce di altri particolari interessanti grazie al report di SamMobile sulle specifiche tecniche.

La fonte, solitamente molto affidabile sulle vicende del produttore coreano, riferisce che Samsung Galaxy Book Pro verrà proposto in due varianti, rispettivamente da 13,3 e 15,6 pollici di diagonale. Entrambi i notebook, si riporta, saranno dotati di pannelli OLED.

Il più particolare dei due sarà indubbiamente Samsung Galaxy Book Pro 360, che, oltre a essere un convertibile come suggerito dal nome, dovrebbe disporre anche del supporto alla S Pen.

Il report prosegue con altri dettagli importanti delle schede tecniche dei due dispositivi, a partire dalla presenza di processori Intel Core i5 e Core i7. La fonte ci tiene a precisare che non si tratterà di Chromebook, bensì di portatili con sistema operativo Windows.

In secondo luogo viene riportata una differenza importante in merito alla connettività: mentre Galaxy Book Pro dovrebbe arrivare nelle due varianti Wi-Fi e LTE, Galaxy Book Pro 360 dovrebbe arrivare in versioni Wi-Fi e 5G.

Allo stato attuale Samsung non ha annunciato lanci imminenti di nuovi laptop, tuttavia l’arrivo delle certificazioni lascia supporre che i nuovi device non siano poi così lontani. Continuate a seguirci per saperne di più.

In copertina Samsung Galaxy Book Flex