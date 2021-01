Ecco Samsung Galaxy Chromebook 2, il primo Chromebook con display QLED

La crescita esponenziale circa la vendita dei Chromebook ci indica quanto questi computer siano ormai diventati non solo il sinonimo di produttività negli ambienti scolastici, ma anche soluzioni computer estremamente versatili e perfette anche per un uso casalingo grazie all’enorme flessibilità dei servizi Google.

Design e caratteristiche Samsung Galaxy Chromebook 2

Samsung è uno dei maggiori produttori di Chromebook sul mercato, ed in queste ore svela la nuova versione di Galaxy Chromebook. Samsung Galaxy Chromebook 2, come evidenziato dalla stessa compagnia, riprende quanto di buono fatto con la prima generazione e lo migliora al punto da diventare un device adatto a tutti ed in grado di svolgere tanti task differenti.

Quasi a sottolineare l’impegno dell’azienda in questo mercato, Samsung Chromebook Galaxy 2 si presenta come il primo Chromebook al mondo a montare un display QLED, diventando così ideale anche per la fruizione di contenuti multimediali. Oltre al telaio dal forte sapore premium e dalle cerniere che lo rendono perfetto per un utilizzo misto – di fatto si tratta di un 2-in-1 capace di assumere le posizioni a tenda, notebook, presentazione e tablet -, il pannello Full HD da 13,3 pollici è di tipo touchscreen e quindi ideale anche per scrivere e disegnare con una stylus (venduta separatamente).

Samsung Galaxy Chromebook 2 si basa sulla piattaforma Intel Core i3-10110U di decima generazione oppure sul processore Intel Celeron 5205U (questa o quella CPU varia in base al mercato di destinazione), 4 GB di RAM LPDDR3, 64/128 GB di storage espandibile tramite micro SD e ovviamente Chrome OS. L’integrazione con i servizi cloud di Google è ovviamente solida e a 360°, così come quella con i dispositivi serie Galaxy di Samsung che permette ad esempio di rispondere a messaggi e telefonate in entrata direttamente dal computer.

Munito di una tastiera retroilluminata e dal modulo Wi-Fi 7 802.11 ax 2×2 e Bluetooth 5.1, la batteria da 45.5 Wh dovrebbe garantire una buona autonomia.

Scheda tecnica

Display touchscreen QLED da 13,3 pollici con risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel;

processore Intel Core i3-10110U oppure Intel Celeron 5205U;

4 GB di RAM LPDDR3;

64/128 GB di storage interno espandibile tramite micro SD;

speaker stereo da 5 W l’uno con Smart AMP;

fotocamera frontale a risoluzione 720p;

tastiera retroilluminata;

connettività: Wi-Fi 6 802.11 ax 2×2, Bluetooth 5.1, jack audio da 3,5 mm e due porte USB Type-C;

batteria da 45,5 Wh;

supporto alla stylus;

dimensioni: 304,9 x 203,2 x 13,9 mm;

peso: 1,23 kg.

Prezzo e disponibilità Samsung Galaxy Chromebook 2

Samsung Galaxy Chromebook 2 sarà disponibile nelle colorazioni Fiesta Red e Mercury Gray. Purtroppo non ci è stato ancora comunicato quando arriverà sul mercato e a che prezzo, ma vi terremo informati in tal senso.

