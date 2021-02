Tanti prodotti in offerta per tutta la settimana con Lidl Plus

Lidl Plus, il nuovo programma di fidelizzazione per i clienti della famosa catena di supermercati, presenta quest’oggi il volantino delle offerte relative alla settimana che va da oggi, 15 febbraio, fino al 21 febbraio 2021. Dopo il grandissimo successo che ha riscontrato dalla sua entrata in vigore, soprattutto per la facilità di utilizzo dell’applicazione e alla possibilità di risalire a tutti i pagamenti (compresi gli scontrini, fondamentali per la garanzia) effettuati nei supermercati Lidl, in queste ore l’azienda presenta i prodotti su cui è possibile risparmiare questa settimana.

I nuovi coupon per tutta la settimana

Qui sotto alcuni dei vantaggi offerti da Lidl Plus per tutti gli utenti che la utilizzano:

Nell’app Lidl Plus è sempre disponibile la tua carta fedeltà, così risparmi spazio nel portafoglio! Basta scansionarla alla cassa ogni volta che effettui un acquisto per beneficiare di tutti gli sconti (coupon attivati) e prezzi speciali a te dedicati. Utilizza ad ogni acquisto la tua carta fedeltà 100% digitale, il risparmio è garantito!

Qui di seguito è possibile scoprire quali sono i prodotti su cui è possibile risparmiare anche fino al 30% rispetto al prezzo di listino, semplicemente utilizzando l’applicazione mobile disponibile su iOS e Android (link per il download disponibili in calce alla news) e i relativi coupon.

Scarica Lidl Plus per Android | Scarica Lidl Plus per iOS