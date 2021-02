Xiaomi lancia una lampada da comodino pensata per coccolarvi

La grande popolarità di Xiaomi è senza dubbio legata al mondo degli smartphone ma il colosso cinese si occupa di tecnologia a 360°, con grande attenzione per il settore smart home e un nuovo interessante prodotto lanciato dall’azienda è la lampada Midian Zero Blue Music Atmosphere Light con un altoparlante Bluetooth integrato.

Ricordiamo che Xiaomi lo scorso anno ha avviato una campagna di crowdfunding per la Midian Zero Blue Light Bedside Lamp, definita come la “prima lampada da comodino a zero luce blu al Mondo” (realizzata grazie alle ricerche degli scienziati della Chinese Academy of Sciences of Nanchang University).

Xiaomi lancia una nuova lampada che non emette luce blu

Da allora sulla piattaforma Youpin sono arrivate due lampade dotate di tale tecnologia e questo nuovo modello può contare su un altoparlante Bluetooth integrato.

Come gli altri prodotti della serie Midian, la lampada utilizza un LED giallo ad alta efficienza come nucleo e un LED rosso per ottenere una sorgente di luce pura, priva di fosfori e a bassa temperatura di colore, con il risultato di non fare male agli occhi e aiutare gli utenti a dormire bene.

La sorgente luminosa di Midian Zero Blue Music Atmosphere Light ha una temperatura del colore che varia da 1.700 K a 1.900 K, senza luce blu a onde corte e, a dire del produttore, dovrebbe garantire un miglioramento della qualità sonno.

Per quanto riguarda il design, la nuova lampda di Xiaomi ricorda una lanterna e, grazie ad una protezione intorno alla lampadina, produce una luce soffusa, in modo da creare un’atmosfera confortevole in camera da letto.

L’altoparlante Bluetooth può essere attivato e disattivato tramite un singolo pulsante (che consente di ascoltare musica soft che aiuterà ad addormentarsi) e può essere collegato a uno smartphone o tablet, supportando inoltre anche l’app MIJIA (attraverso la quale sarà possibile scegliere tra quattro diverse modalità).

Midian Zero Blue Music Atmosphere Light è al momento disponibile su Youpin a 249 yuan (pari a circa 32 euro) in due colori (grigio fumo e ambra).