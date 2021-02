La gestione delle foto potrebbe migliorare di molto su Chrome OS

Per molti utenti Chrome OS la gestione delle immagini di Google Foto risulta piuttosto scomoda, in quanto bisogna scaricare le immagini dall’app per organizzarle nel file manager.

Fortunatamente, sembra che una più profonda integrazione di Google Foto nel file manager di Chrome OS sia in corso di sviluppo.

Google Foto potrebbe essere integrato nel file manager di Chrome OS

Un commit recentemente individuato in Chromium Gerrit suggerisce che gli sviluppatori stanno gettando le basi per fare in modo che Google Foto risieda nel pannello di navigazione del file manager di Chrome OS.

Le stringhe contenute nel commit confermano che sarà possibile sfogliare e selezionare le proprie foto recenti dal file manager, tuttavia bisognerà installare la versione Android dell’app di Google Foto affinché venga visualizzato nel pannello di navigazione.

L’integrazione di Google Foto nel file manager di Chrome OS permetterà di risparmiare parecchio tempo a coloro che desiderano importare rapidamente immagini dal servizio di Google.

Al momento non è ancora chiaro se il colosso di Mountain View unirà i commit nel codice sorgente di Chromium. Un paio di settimane fa Google ha rilasciato Chrome OS 88: ecco le novità.

Potrebbe interessarti: Le migliori alternative a Google Foto, che non offre più spazio illimitato

Fonte