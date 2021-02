Da Trony è arrivato lo “Sconto IVA”: ecco il nuovo volantino valido fino al 28 febbraio

Da Trony è arrivato lo Sconto IVA: ecco il nome dell’ultimo volantino della nota catena di elettronica che offre sconti del 18,03% – che talvolta raggiunge però il 40% – e la possibilità di richiedere il finanziamento a tasso zero su tantissimi prodotti, tra cui non mancano TV, notebook ed elettrodomestici.

Volantino Trony “Sconto IVA”

Il volantino di Trony, valido fino al 28 febbraio 2021 e in (quasi) punti vendita, propone offerte piuttosto interessanti anche su una buona selezione di smartphone Android, per i quali è previsto uno sconto del 18,03% e, in taluni casi, la possibilità di usufruire di un finanziamento in 20 rate a tasso zero. A dirla tutta, gli smartphone in promozione non sono poi così tanti, ma abbiamo comunque deciso di segnalarvi le migliori, cui si aggiungono alcune TV e notebook (NdR, nella galleria a fine articolo sono presenti gli altri prodotti in promo).

Offerte smartphone

OPPO Reno 4 a 449,90 euro

a 449,90 euro Huawei P40 Lite a 218,80 euro

a 218,80 euro Redmi Note 9 Pro a 237,60 euro

a 237,60 euro Xiaomi Mi 10T Lite a 286,80 euro

a 286,80 euro Samsung Galaxy A31 a 199,10 euro

a 199,10 euro Samsung Galaxy A71 a 319,60 euro

Offerte smart TV e notebook

ASUS Notebook F515JA-EJ141T a 646,70 euro

a 646,70 euro LG Smart TV 55″ UHD 55UN7000 a 479,50 euro

a 479,50 euro Microsoft Surface Pro 7 128 GB + Tastiera a 899 euro

a 899 euro Samsung Smart TV 55″ UHD QE55Q60T a 696,60 euro

Magari gli smartphone Android non godono – tenendo conto anche dello street price – di offerte eccezionali, ma il nuovo volantino di Trony potrebbe comunque rappresentare l’occasione giusta per acquistare un frigorifero o una TV. In ogni caso, a questo indirizzo potete visionare il volantino completo.