La beta di WhatsApp per iOS anticipa la modalità multi device

L’ultimo aggiornamento della versione Beta di WhatsApp per iOS rivela che la piattaforma sta procedendo con lo sviluppo della modalità multi-device, una funzionalità molto attesa dagli utenti che permette di utilizzare WhatsApp contemporaneamente su più dispositivi.

La versione beta 2.21.30.16 per iOS introduce l’opzione “log out” che normalmente serve per disconnettersi dall’account in uso. Questo suggerisce che il team di sviluppo sta testando la possibilità di connettersi a WhatsApp attraverso più dispositivi contemporaneamente.

La modalità multi device sta arrivando in WhatsApp

La piattaforma di messaggistica sta sviluppando due diversi tipi di opzioni multi-device: utilizzando WhatsApp Web senza che il proprio smartphone principale sia connesso a Internet, oppure utilizzando altri dispositivi diversi connessi al proprio account WhatsApp principale, senza bisogno di una connessione Internet attiva anche sullo smartphone principale.

Al momento l’opzione Log out sostituisce Elimina account sui dispositivi collegati e attualmente la funzionalità sembra operativa sia su WhatsApp che su WhatsApp Business e naturalmente verrà implementata anche su WhatsApp per Android.

WhatsApp sta dunque continuando a sviluppare la funzionalità multi dispositivo, ma al momento non ci sono indicazioni in merito alle tempistiche di rilascio in versione stabile, probabilmente per questioni inerenti la sicurezza della crittografia dei messaggi.

Un paio di settimane fa Telegram ha lanciato un tool per importare le chat di WhatsApp e questo potrebbe contribuire ad accelerare lo sviluppo della funzionalità multi device.

Potrebbe interessarti: Ecco tutte le scorciatoie disponibili su WhatsApp Web

Fonte