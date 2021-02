Banca Sella e il Cashback, il concorso ha le “ali” di… LG!

Rilancia, Banca Sella, sulla scia del Cashback di Stato che abbiamo affrontato più volte su queste pagine, e moltiplica i vantaggi dell’iniziativa del Governo. L’istituto di credito piemontese, fino al 31 marzo, dà la possibilità ai propri clienti di partecipare al concorso “Utilizza le tue carte Banca Sella e vinci” per ottenere un LG Wing, smartphone estroso dal costo non indifferente che abbiamo recensito su TuttoAndroid.

Di LG Wing, in totale, ne sono stati messi in palio dieci unità, ed ogni trimestre – fa sapere l’istituto – “saranno messi in palio nuovi premi”. Partecipare al concorso “Utilizza le tue carte Banca Sella e vinci” è semplice e in questa pagina trovate tutti i link necessari a farlo. Anzitutto bisogna accedere alla sezione dedicata dell’app Sella – gratuita sia per iOS che per Android – o in alternativa dell’internet banking seguendo il percorso Per te – Concorso Banca Sella e pigiando sul pulsante Iscriviti Ora, come mostrano gli screenshot in basso

Requisito necessario per compiere questi passaggi è aver registrato una delle proprie carte Banca Sella al Cashback di Stato, il requisito per concorrere all’estrazione di LG Wing è invece di effettuare una o più transazioni valide utilizzando le carte Banca Sella fino a raggiungere un importo complessivo di almeno 1.000 euro entro il termine del Cashback. Dal conteggio sono esclusi prelievi agli ATM, bonifici bancari e transazioni con carte business. Trovate ogni altro dettaglio dell’iniziativa nel suo regolamento.

Altra condizione implicita è di essere clienti Banca Sella, e qualora non lo foste sappiate che diventarlo è altrettanto semplice (abbiamo realizzato un approfondimento) ed anche privo di costi.

Potete aprire un conto attraverso questa pagina, e farlo non è solamente gratuito per i primi tre mesi ma al momento anche vantaggioso poiché dà diritto a 150 o 300 euro in “buono esperienze”, a seconda della tipologia di conto, se Start o Premium. Il ventaglio di partner per vivere le “esperienze” è variegato e composto da nomi di peso, vi invitiamo a dare un’occhiata.