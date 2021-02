ASUS ZenBook Duo 14 UX482 è disponibile in Italia con ScreenPad Plus

ASUS ZenBook Duo 14 (UX482) è disponibile all’acquisto in Italia: il notebook, vincitore del CES Innovation Award 2021, ha un doppio display e secondo la casa taiwanese è il prodotto ideale per il multitasking e la creatività.

ASUS ZenBook Duo 14 UX482 disponibile in Italia: prezzi e dove acquistarlo

ASUS annuncia oggi la disponibilità in Italia del suo ZenBook Duo 14 UX482, un modello a due schermi con ASUS ScreenPad Plus, touchscreen secondario con un nuovo meccanismo che migliora leggibilità e raffreddamento. Quest’ultimo è uno dei punti di forza del prodotto: i 12,6″ si integrano allo schermo principale per aumentare la produttività, pur restando su uno spessore di 16,9 mm.

Il notebook, presentato durante il CES 2021 insieme a tante altre novità, può contare su display principale da 14 pollici Full-HD NanoEdge con rapporto screen-to-body del 93%, processori Intel Core di 11a generazione con scheda grafica integrata Intel Iris Plus o NVIDIA GeForce MX450, 512 GB o 1 TB di SSD e 16 GB di RAM in base alle configurazioni (la versione da 32 GB di RAM arriverà prossimamente).

ASUS ZenBook Duo 14 UX482 è disponibile all’acquisto in Italia nelle diverse versioni sul canale eshop di ASUS, su Amazon, negli ASUS Gold Store e presso i principali rivenditori al prezzo consigliato di partenza di 1799 euro. Stylus Pen e Duo Stand sono in dotazione.

