Matrix 4 potrebbe arrivare al cinema con un altro titolo

Torniamo ad occuparci di Matrix 4, l’attesissimo nuovo capitolo di una saga che ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo e che potrebbe arrivare un po’ prima del previsto.

Svelato il possibile titolo di Matrix 4

Al momento si hanno poche informazioni certe sul nuovo capitolo di Matrix ed anche il titolo ufficiale non può essere dato per scontato: se sono in tanti a pensare che sarà lanciato semplicemente come “Matrix 4” (così come sembra essere stato suggerito da un recente trailer), alcuni appassionati hanno trovato dei riferimenti su un post su Instagram (poi rimosso) secondo i quali il film arriverà sul Grande Schermo con il titolo di Matrix Resurrections.

Prima di proseguire è doveroso sottolineare che tale anticipazione va presa con le pinze, non essendovi alcuna garanzia che possa essere davvero questo il titolo del nuovo capitolo di Matrix (pare addirittura che nel 2009 qualcuno abbia organizzato un pesce d’aprile usando proprio tale titolo).

Tuttavia, se si considera che Keanu Reeves e Carrie Anne-Moss sembrano quasi tornare dai rispettivi finali mostrati nell’ultimo capitolo della saga, parlare di “resurrezioni” non sarebbe così fuori luogo.

Ma l’aspetto che suscita più curiosità è quello relativo agli effetti speciali su cui stanno lavorando la regista Lana Wachowski ed il suo team: il mondo è cambiato radicalmente negli ultimi due decenni e gli adolescenti di oggi sono decisamente più difficili da conquistare, essendo abituati a giocare in prima persona con videogame e contenuti multimediali che ad inizio millennio era difficile anche solo immaginare.

La saga di Matrix ha rappresentato per tanti un vero e proprio capolavoro cinematografico, capace di influenzare generazioni di giovani ed è normale che siano in tanti ad avere notevoli aspettative in un ulteriore capitolo che, a questo punto, potrebbe non essere nemmeno l’ultimo.

Anche voi siete impazienti di scoprire cosa Lana Wachowski abbia in serbo per noi?