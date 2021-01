Fintech Fast Track di Visa si espande in Europa per l’innovazione nel commercio digitale

Fintech Fast Track di Visa si espande in Europa per l'innovazione nel...

Visa espande Fintech Fast Track, il programma progettato per facilitare il commercio digitale sia per i consumatori che per gli esercenti europei. Le fintech giocano un ruolo importante nello sviluppo di nuovi modi sicuri per pagare ed essere pagati, e Visa fornisce un maggiore supporto all’ecosistema.

I nuovi componenti del programma Fintech Fast Track

Il programma Fast Track cresce del 360% su base annuale e supporta metodi innovativi come wallet digitali, pagamenti B2B e in valuta digitale. Visa ha annunciato oggi nuovi componenti del programma: si parte con un Partner Toolkit per aiutare le aziende fintech a crescere più in fretta e a rispondere meglio alle esigenze della clientela; arriva inoltre una certificazione denominata Visa Ready for Fintech Enablers, che semplifica la connessione delle fintech stesse coi partner certificati.

Le aziende stanno scegliendo Visa sempre più spesso: sono recenti ad esempio le partnership con PayPal (USA), Bankable (UK), Railsbank (UK), Modulr (UK), Vivid Money (Germania), Conotoxia (Polonia), Enfuce (Finlandia) e ininal (Turchia). L’espansione di Visa Fast Track permette di dotare le fintech degli strumenti necessari per emergere, come ribadito da Jana Lvova, Head of Fintech Europe di Visa:

“È entusiasmante vedere i partner fintech utilizzare i nostri programmi e la nostra rete per digitalizzare i servizi finanziari e migliorare la vita dei consumatori e delle aziende che supportano. Attraverso il programma Fast Track, forniamo alle fintech un kit di strumenti semplici per aiutarle a sviluppare i loro prodotti. Le risorse che forniamo, come le licenze online e il card design, hanno reso Fast Track il programma leader per le fintech.”

I partner possono approfittare di risorse educative per migliorare la propria conoscenza, attingere a risorse strategiche per studi personalizzati e sfruttare strumenti di design delle carte Visa per creare e lanciare rapidamente una carta sul mercato. Con Fast Track Visa ha esteso l’accesso ai pagamenti digitali collaborando con aziende come Lydia, Vivid Money e Yapeal, ha confermato il suo impegno per quanto riguarda l’impatto ambientale con Enfuce e Tomorrow, ha trasformato i pagamenti B2B (un settore da 120 trilioni di dollari) lavorando con partner come Airwallex, Modulr e Payhawk e sta lavorando a stretto contatto con Crypto.com e eToro Money per collegare valute digitali alla sua rete di esercenti e non solo.

Questo potenziamento segue il lancio di Fintech Partner Connect, un’iniziativa che fornisce una suite di soluzioni che combinano il know how di Visa con quello dei partner selezionati.

