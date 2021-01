Acer presenta quattro nuovi Chromebook per il mercato EDU

Mese dopo mese i Chromebook stanno iniziando ad essere computer estremamente versatili, soprattutto in questo contesto in cui la DAD (Didattica a Distanza) ha rivoluzionato il modo in cui è possibile studiare in remoto. Acer è uno dei più importanti player al mondo in questo particolare mercato, ed in queste ore ha presentato quattro nuovi Chromebook per il settore education.

Acer Chromebook Spin 511 e 512

Acer Chromebook Spin 511 e Acer Chromebook Spin 512 sono veri e propri 2-in-1 che permettono agli studenti di studiare e apprendere senza alcun tipo di limitazioni, merito soprattutto del supporto ai display touchscreen e alle cerniere che garantiscono una rotazione completa, della scocca, a 360°. Acer Chromebook Spin 512 monta un pannello da 12 pollici in 3:2 con vetro Gorilla Glass 3 in grado di resistere a graffi e un telaio antibatterico con certificazione MIL-STD810H. Può essere acquistato sia con processore Intel Celeron N4500 o Intel Celeron N5100.

Acer Chromebook Spin 511 è invece un 2-in-1 con pannello da 11,6 pollici in 16:9 a risoluzione 1366 x 768 pixel. Fra i due modelli sono davvero poche le differenze, fondamentalmente legate all’aspect ratio del pannello, ed infatti per entrambi è possibile scegliere gli stessi processori Intel e troviamo anche l’identica certificazione militare, resistenza agli schizzi e molto altro.

Acer Chromebook Spin 511 sarà disponibile ad aprile a partire da 429,99 dollari, circa 350 euro al cambio, mentre Acer Chromebook Spin 512 sarà disponibile ad aprile al prezzo di 399,99 dollari, circa 330 euro al cambio.

Acer Chromebook 511 e 311

Passando invece a notebook veri e propri, Acer Chromebook 511 è un prodotto indicato per gli studenti che necessitano di un po’ di libertà in più per quanto riguarda la mobilità, vista la presenza del modulo LTE e del processore Qualcomm Snapdragon 7c. Secondo quanto dichiarato dalla compagnia, nonostante la presenza del modulo LTE è possibile ottenere fino a 20 ore di autonomia grazie alla batteria da 48 Wh.

Acer Chromebook 311 è invece l’unico dei quattro presentati ad essere basato su processore MediaTek MT8183. È un prodotto essenzialmente indicato a chi ha la necessità di un Chromebook senza troppe pretese e vuole mantenersi dentro un determinato range di prezzo. Anche in questo caso è garantita un’autonomia di 20 ore e la certificazione MIL-STD810H lo rende perfetto per essere utilizzato in qualsiasi contesto.

Venendo ai prezzi, Acer Chromebook sarà disponibile a partire dal mese di aprile al prezzo di 399,99 dollari, circa 330 euro al cambio, mentre Acer Chromebook 311 sarà disponibile entro questo mese al prezzo di 299,99 dollari, circa 250 euro al cambio.

Potrebbe interessarti anche: migliori Chromebook