Acer sconta numerosi Notebook per il Blue Monday, e c’è anche un coupon

Negli ultimi mesi è diventata una vera e propria impresa riuscire a comprare qualcosa del mondo notebook e computer, i portatili sembrano essere un vero e proprio miraggio e le componenti pc non fanno altro che salire di prezzo. Oggi però potrebbe essere l’occasione giusta per poter provare a prendere un notebook Acer in forte sconto grazie alla combinazione dei Saldi Invernali e di un codice sconto esclusivo valido solo per 24H sullo store ufficiale di Acer.

Fino al 25 Gennaio sullo store digitale di Acer ci sono un bel po’ di notebook in sconto grazie ai saldi invernali ma oggi, fino alla mezzanotte, è possibile usufruire del codice sconto BLUE-MONDAY per avere uno sconto extra direttamente a carello. Acer definisce questo sconto Mystery Sale, in quanto il codice in questione non regala lo stesso sconto per tutti i prodotti ma dipende dal tipo di prodotto selezionato.

Notebook Acer in offerta + Codice sconto

Quindi per poter usufruire delle offerte invernali e sfruttare anche il codice sconto basta andare su questa pagina dello Store Acer e sfogliare le offerte. Dopo aver selezionato il prodotto desiderato basterà aggiungerlo al carrello per vedere applicato lo sconto dei Saldi Invernali ma attenzione, prima di procedere con l’acquisto potete utilizzare il codice extra (valido solo per oggi 18 Gennaio 2021) per poter ricevere un ulteriore sconto. Il codice da inserire è:

BLUE-MONDAY

Migliori notebook in offerta Acer

Se cercate qualche consiglio, abbiamo selezionato alcune delle offerte notebook da tenere in maggior considerazione. Tra le altre cose se dovete completare un set up ci sono anche monitor in offerta:

Tra queste offerte sicuramente il Triton 500 vede un forte sconto grazie ai Saldi Invernali e il codice sconto, anche lo Swift 5 con Intel Core i7 di decima generazione non è male mentre il monitor gaming a 165 Hz può essere una buona scelta per chi deve completare il set up da gaming.

Se non avete trovato l’offerta desiderata nella selezione potete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte dello Store Acer oppure puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team.