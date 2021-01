Ecco le migliori offerte del volantino OrangeBest di Expert (18-24 gennaio)

Expert, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, lancia oggi, 18 gennaio 2021, il nuovo volantino OrangeBest, specifico dei punti vendita della piattaforma DGgroup.

Come specificato nella prima pagina del volantino, Expert DGgroup ha previsto degli sconti differenziati in base alla categoria di appartenenza dei prodotti, in particolare:

sconto del 10% sulla telefonia

sconto del 20% sui TV a partire da 599 euro

sconto del 25% sui prodotti Clima

sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici.

Rispetto ai precedenti volantini ci sono poi delle conferme: in primis, Expert prevede la soluzione del pagamento rateizzato in 10 o 20 mesi a tasso zero con prima rata a 30 giorni; in secondo luogo, i clienti possono scegliere tra ritiro in negozio e consegna a domicilio tramite il servizio Acquista & Ritira.

Offerte OrangeBest di Expert DGgroup (18 – 24 gennaio 2021)

Le offerte che andremo a scoprire di qui a poco saranno valide soltanto per una settimane. Ecco le mgliori a tema tech, già suddivise per categoria.

Smartphone in offerta da Expert

Wearable in offerta da Expert

Tablet, computer e accessori in offerta da Expert

Lenovo Ideapad 3 a 599 euro

Monitor Samsung C24F390FHU a 119 euro

Samsung Galaxy Tab A7 LTE a 259,90 euro (Wi-Fi a 209,90 euro)

Lenovo Tab M10 a 139 euro

TP-Link router portatile 4G LTE a 47,92 euro

TP-Link router wireless a 63,92 euro

TP-Link range extender a 19,92 euro

TP-Link IP Cam a 31,92 euro

Trust GXT 845 Tural Gaming Combo (tastiera + mouse) a 27,92 euro

Trust webcam a 47,99 euro

Trust cuffie per PS4/PC a 23,91 euro

Logitech volante con pedali a 239,20 euro

Logitech gaming headset G635 a 103,92 euro

Logitech mouse G502 a 51,92 euro

Smart TV in offerta da Expert

Samsung QLED 55″ UHD 4K a 1399 euro

Philips OLED 55″ UHD 4K a 1359 euro

Panasonic 65″ UHD 4K a 599,20 euro

LG 55NANO816 55″ UHD 4K a 751 euro

Samsung QLED 55″ UHD 4K a 847,20 euro

TCL QLED 50″ UHD 4K a 599 euro

Sony OLED 552 UHD 4K a 1599 euro

Samsung QLED UHD 8K 65″ a 2799 euro

Per queste e tutte le altre offerte, potete sfogliare virtualmente il volantino nella galleria seguente.