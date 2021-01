Samsung JetBot 90 AI+ è il nuovo robot aspirapolvere che tutti vorrebbero

Con il mercato della smart home in forte espansione, i robot aspirapolvere rappresentano sempre più gli elettrodomestici hi-tech ideali per aiutare le persone nelle pulizie di tutti i giorni. In queste ore Samsung, uno dei maggiori player sul mercato, ha presentato il robot aspirapolvere Samsung JetBot 90 AI+.

Design e caratteristiche Samsung JetBot 90 AI+

Al primo impatto Samsung JetBot 90 AI+ sembra un robot aspirapolvere simili a tanti altri presenti sul mercato, ma in realtà il colosso sudcoreano l’ha impreziosito con una grande quantità di caratteristiche che lo rendono il punto di riferimento per la categoria. Infatti, grazie alla presenza dell’intelligenza artificiale Intel e al sensore LiDAR – è lo stesso che trova posto all’interno delle auto a guida autonoma -, il robot aspirapolvere non solo mappa automaticamente gli spazi circostanti, ma rileva la distanza fra i vari oggetti e traccia un percorso per evitarli.

Emanuele De Longhi, Head of Marketing Home Appliances Samsung Electronics Italia, sottolinea l’arrivo del robot aspirapolvere dichiarando che “In Samsung ci impegniamo a progettare elettrodomestici innovativi che rendano la vita domestica sempre più facile. Automatizzando in modo intelligente la cura dei pavimenti, questo nuovo prodotto permetterà ai consumatori di cancellare alcuni compiti dalla propria to-do list quotidiana, in modo che possano dedicare più tempo alle proprie passioni“.

L’elevata concentrazione di tecnologia integrata all’interno del robot permette a Samsung JetBot 90 AI+ di capire la differenza fra la gamba di una sedia o un piccolo giocattolo sul pavimento, mentre la forza aspirante del sistema Jet Cyclone da 30 W, sommata ad una spazzola autopulente in tessuto morbido intrecciato, garantisce la pulizia di tutte le superfici.

Inoltre, quando il ciclo di pulizia è terminato, il robot aspirapolvere torna automaticamente alla Clean Station. Samsung JetBot 90 AI+, come tutti i dispositivi per la smart home di Samsung, può essere finemente gestito attraverso l’applicazione mobile Samsung SmartThing disponibile sia su iOS che su Android.

Prezzo e disponibilità Samsung JetBot 90 AI+

Al momento la compagnia non ha rilasciato informazioni circa la data di arrivo o il prezzo del robot aspirapolvere per il nostro Paese, ma vi daremo maggiori informazioni non appena saranno disponibili.

Potrebbe interessarti anche: migliori robot aspirapolvere