MediaWorld lancia il volantino Mobile Mania online e in negozio: ecco le migliori offerte

Nella giornata di oggi, 7 gennaio 2021, MediaWorld – una delle catene nazionali di elettronica di consumo più attive sul fronte dello shopping online – ha dato il via alla una nuova iniziativa promozionale “Mobile Mania“, attiva sia sul proprio store online che nei negozi fisici.

Prima di entrare nel merito delle offerte previste, è bene premettere che su tutta la selezione è possibile effettuare l’acquisto online e poi ritirare in modo gratuito in negozio.

Come al solito, inoltre, MediaWorld offre la possibilità del pagamento in 20 rate con finanziamento a tasso zero per tutti gli acquisti di importo superiore a 199 euro.

Offerte “Mobile Mania” di MediaWorld (7 – 17 gennaio 2021)

Le offerte “Mobile Mania” di MediaWorld saranno attive fino al 17 gennaio e comprendono tanti e vari prodotti (smartphone, tablet, computer, smart TV e quant’altro), ecco le migliori già suddivise per categoria.

iPhone e smartphone Android in offerta da MediaWorld

Wearable in offerta da MediaWorld

Computer, tablet e accessori in offerta da MediaWorld

TV e Smart TV in offerta da MediaWorld

Altri prodotti in offerta da MediaWorld

Queste e tutte le altre offerte del volantino in argomento – che potete sfogliare virtualmente nella galleria seguente – sono disponibili al link sottostante:

Offerte “Mobile Mania” di MediaWorld (7 – 17 gennaio 2021)

