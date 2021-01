Google sta preparando un nuovo gadget con Soli e Zigbee: cosa bolle in pentola?

Google sta lavorando a un nuovo gadget per la casa intelligente, identificato dalla sigla A4R-G4CVZ, come riporta la recente certificazione rilasciata dalla FCC (Federal Communications Commission) americana. Se la sigla non contribuisce in alcun modo a fare luce sulle possibili funzionalità del nuovo dispositivo, qualche dettaglio è comunque disponibile, anche se Google ha richiesto che i particolari restino riservati.

A quanto pare, come segnala AndroidPolice, il dispositivo supporterà il protocollo Zigbee, che seppur non specificato compare nel report di un test condotto dalla FCC. È certo invece il supporto delle frequenze nella zona dei 60 GHz, proprie della tecnologia Soli che abbiamo già visto sulla serie Pixel 4.

Dalla documentazione pubblicata dalla FCC si evince la presenza di uno schermo e l’assenza di una batteria. Presente invece un alimentatore a 14 V, che fa pensare a un prodotto molto simile a Google Home. Le informazioni a disposizione non permettono dunque di fare chiarezza ma è possibile ipotizzare che si tratti di un nuovo hub, magari pensato per controllare una serie di sensori aggiuntivi, o di un successore di Nest Secure, un sistema di sicurezza lanciato nel 2017 il cui supporto è stato interrotto nello scorso autunno.

Ne sapremo indubbiamente di più nel corso delle prossime settimane, e potrebbe essere proprio Google ad aiutarci a scoprire di che cosa si tratta.